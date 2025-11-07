Bão số 13 càn quét, Gia Lai thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng

TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này, các tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk) đã có 5 người chết, 3 người bị thương do bão số 13, khoảng hơn 7.000 nhà bị tốc mái

Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến.

Theo báo cáo ban đầu tại cuộc họp, tại Gia Lai, tính đến 5h ngày 7/11, bão số 13 đã làm 4 người thương vong; khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái, 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10-40cm, có nơi ngập từ 50-80cm. Diện tích về hoa màu đang được tỉnh Gia Lai thống kê. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của Gia Lai khoảng 5.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 3 địa phương bị thiệt hại do bão số 13 mỗi tỉnh 50 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ trước mắt 10 tỷ đồng/tỉnh...

Đánh giá về những thiệt hại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đến thời điểm này, các tỉnh (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk) đã có 5 người chết, 3 người bị thương do bão số 13. Thiệt hại về nhà cửa là khá lớn.

Dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng theo thông tin từ các địa phương, có khoảng hơn 7.000 nhà bị tốc mái.

Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tại cuộc họp.

Theo Thứ trưởng, công tác ứng phó với bão số 13 được các địa phương triển khai rất hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống thông tin liên lạc trước, trong và sau bão luôn được duy trì thông suốt, giúp việc chỉ đạo, điều hành và chuyển tải cảnh báo đến người dân diễn ra kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại.

"Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai rất hiệu quả. Nhờ lực lượng này hiện diện ở tất cả các khu vực, nhiều trường hợp nguy hiểm đã được hỗ trợ kịp thời, giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trong suốt thời gian bão. Cộng với đó ý thức người dân rất cao, chấp hành rất tốt các chỉ đạo của lược lượng chức năng nên hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe bộ ngành, địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác ứng phó bão số 13.

“Cơn bão số 13 rất mạnh nhưng nhờ những nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, nhất là chủ động di dời dân cư, kêu gọi tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, người dân, doanh nghiệp đã có nhận thức cao hơn về thiên tai, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó để đảm bảo an toàn và tài sản tính mạng khi có thiên tai xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Cơn bão số 13 đã khiến mất điện diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông ở Gia Lai bị tê liệt.

Cùng với đó, các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13. Ngoài ra, cần tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả, các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức họp rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng cho hay, đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá lại khu vực sạt lở, ngập lụt sâu để có phương án lâu dài, di dời dân đến nơi an toàn.