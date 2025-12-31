Nguy cơ 'vỡ trận' rác thải Hà Nội: Chấp thuận kéo dài thời gian duy trì vệ sinh môi trường

TPO - Một trong những nguyên nhân gây chậm trễ trong lựa chọn nhà thầu vệ sinh môi trường tại Hà Nội là khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã, phường thiếu cán bộ, viên chức trong lĩnh vực môi trường...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về đảm bảo công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố từ ngày 1/1/2026. Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về khó khăn, vướng mắc của các xã, phường trong công tác đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường từ ngày 1/1/2026 và đề nghị chấp thuận chủ trương giao UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ của đơn vị, chủ động kéo dài thời gian thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường đang thực hiện từ 45 đến 60 ngày.

Về việc này, UBND TP Hà Nội đồng ý về chủ trương đối với nội dung đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường với vai trò là chủ đầu tư, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động thực hiện thương thảo hợp đồng với các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường để kéo dài thời gian thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường đang triển khai, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn không bị gián đoạn.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND một số xã, phường chưa hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trước ngày 1/1/2026 nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Một "điểm đen" đổ rác thải trái phép tại Hà Nội

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nguyên nhân chậm lựa chọn nhà thầu thu gom rác thải vì một số đơn vị báo cáo xã, phường mất nhiều thời gian để rà soát, tổng hợp khối lượng công tác duy trì VSMT trên địa bàn; một số đơn vị vướng mắc trong công tác phân định địa giới hành chính tại các tuyến đường giáp ranh giữa các phường dẫn đến chậm phê duyệt dự toán hình thành giá gói thầu.

Bên cạnh đó, việc xác định đơn giá các công việc trong dự toán gói thầu đã được Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Môi trường lập sơ bộ trong dự toán 6 gói thầu và Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường bàn giao cho các địa phương để tham khảo, xây dựng dự toán của các xã, phường; tuy nhiên, tại một số xã phường, nhân sự thực hiện công tác quản lý VSMT là nhân sự mới, chưa nắm vững quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; mặt khác Quy trình kỹ thuật, định mức công tác duy trì VSMT của Thành phố cũng mới được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 50 ngày 20/8/2025 dẫn đến một số xã, phường lúng túng, chậm triển khai thực hiện...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhìn nhận: Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã, phường thiếu cán bộ, viên chức trong lĩnh vực môi trường; trong thời gian ngắn cán bộ, viên chức được bố trí tiếp quản công việc phải nghiên cứu văn bản, tổ chức rà soát, đối chiếu khối lượng công việc duy trì VSMT nên dẫn tới không đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện từ ngày 1/1/2026.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay đã có 38/126 xã, phường phê duyệt dự toán gói thầu và 35/126 xã phường đã đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.