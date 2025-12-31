Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bầu trời Hà Nội mù sương, không khí se lạnh trong ngày cuối năm 2025

Đức Nguyễn

TPO - Sương mù giăng kín phố phường Hà Nội trong buổi sáng cuối năm 2025. Cái lạnh se sắt khiến nhịp sống phố phường như chùng lại, người dân thong thả đón đợi thời khắc chuyển giao.

VIDEO: Hà Nội mù mịt sương, không khí se lạnh trong ngày cuối cùng của năm.
tienphong-807.jpg
Sáng 31/12, ngày cuối cùng của năm 2025, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù, không khí se lạnh lan rộng khắp nhiều khu vực.
tp-tienphong-799.jpg
Bầu trời thành phố bị bao phủ màu trắng mờ, các tòa nhà ẩn hiện trong màn sương.
tp-tienphong-800.jpg
Sương mù như tấm màn trắng xóa khiến tầm nhìn trên nhiều tuyến phố bị thu hẹp.
tp-tienphong-815.jpg
tp-tienphong-813.jpg
tp-tienphong-812.jpg
Nhiệt độ Hà Nội hôm nay dao động từ 17-22 độ C, giảm nhẹ so với những ngày trước khiến áo khoác, khăn ấm trở thành vật bất ly thân của người ra đường. Dù vậy, cái lạnh se sắt này lại được nhiều người thích thú, coi là nét đặc trưng của Thủ đô mỗi dịp cuối năm.
tp-tienphong-801.jpg
Khác hẳn với sự hối hả mọi ngày, sáng cuối năm, nhiều trục đường huyết mạch vắng vẻ lạ thường, dòng xe cộ di chuyển thong dong, thuận lợi.
tp-tienphong-797.jpg
Không khí hân hoan đón chào năm mới 2026 đã rộn ràng trên khắp các nẻo đường Hà Nội.
tp-tienphong-809.jpg
tp-tienphong-810.jpg
tp-tienphong-811.jpg
Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường ngày.
tp-tienphong-806.jpg
5 nhịp cầu Nhật Tân lấp ló trong sương.
tp-tienphong-805.jpg
tp-tienphong-803.jpg
Khu vực ven hồ Tây sáng nay chìm trong màn sương trắng xóa, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tĩnh mịch trước khi trở thành 'sân khấu' rực rỡ của màn pháo hoa chào năm mới vào tối nay.
tp-tienphong-816.jpg
Theo dự báo, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu năm 2026 tiếp tục duy trì trạng thái se lạnh vào sáng sớm và đêm, ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ.
Đức Nguyễn
