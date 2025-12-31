Bầu trời Hà Nội mù sương, không khí se lạnh trong ngày cuối năm 2025

TPO - Sương mù giăng kín phố phường Hà Nội trong buổi sáng cuối năm 2025. Cái lạnh se sắt khiến nhịp sống phố phường như chùng lại, người dân thong thả đón đợi thời khắc chuyển giao.