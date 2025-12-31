Bầu trời Hà Nội mù sương, không khí se lạnh trong ngày cuối năm 2025

TPO - Sương mù giăng kín phố phường Hà Nội trong buổi sáng cuối năm 2025. Cái lạnh se sắt khiến nhịp sống phố phường như chùng lại, người dân thong thả đón đợi thời khắc chuyển giao.
Nhiệt độ Hà Nội hôm nay dao động từ 17-22 độ C, giảm nhẹ so với những ngày trước khiến áo khoác, khăn ấm trở thành vật bất ly thân của người ra đường. Dù vậy, cái lạnh se sắt này lại được nhiều người thích thú, coi là nét đặc trưng của Thủ đô mỗi dịp cuối năm.
Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm vẫn diễn ra nhộn nhịp như thường ngày.
Khu vực ven hồ Tây sáng nay chìm trong màn sương trắng xóa, tạo nên khung cảnh huyền ảo, tĩnh mịch trước khi trở thành 'sân khấu' rực rỡ của màn pháo hoa chào năm mới vào tối nay.