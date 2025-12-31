Ông Lê Hải Bình làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 31/12 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê quán TP Hải Phòng. Ông Bình có trình độ Phó Giáo sư Chính trị học; Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khoá XIII.

Ông Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định cho ông Lê Hải Bình. Ảnh: TTXVN.

Ông Lê Hải Bình có thời gian dài công tác tại Bộ Ngoại giao, trải qua nhiều chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao; Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2024, ông công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (3/2024 – 2/2025).

Từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, ông giữ chức Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trước khi được điều động, phân công, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

