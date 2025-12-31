Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2618-QĐNS/TW, ngày 30/12/2025 của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: Đăng Khoa.



Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân; có trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường được Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Trường.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Xuân Trường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đăng Khoa.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông Trường hứa quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trên cương vị công tác mới; không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương...