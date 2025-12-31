Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lãnh đạo TPHCM đi metro dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (trực thuộc Văn phòng UBND TPHCM) là bước đi quan trọng trong lộ trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Sáng 31/12, UBND TPHCM tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố tham dự buổi lễ.

Trước đó, đoàn công tác do lãnh đạo UBND TPHCM dẫn đầu đã di chuyển bằng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ga Nhà hát thành phố đến ga Thủ Đức (phường Thủ Đức) và tiếp tục đi bộ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM dự lễ.

img-0353.jpg
img-0359.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố đi metro đến nơi tổ chức lễ. Ảnh: Ngô Tùng
img-0383.jpg
Tiếp đó, lãnh đạo thành phố đi bộ từ nhà ga Thủ Đức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (trực thuộc Văn phòng UBND TPHCM) là bước đi quan trọng trong lộ trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, cải cách thủ tục hành chính luôn được thành phố và các cấp lãnh đạo thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Lãnh đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực chất.

img-0437.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc trung tâm.
img-0464.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố thực hiện nghi thức khánh thành.

Theo ông Cường, TPHCM đã triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời không ngừng đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố đã rút ngắn khoảng 30% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục trước thời hạn; triển khai 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho rằng việc thành lập và đưa trung tâm đi vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho cam kết của thành phố trong chuyển đổi từ phương thức quản lý mệnh lệnh sang phục vụ. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn thể hiện quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố trong việc xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, lấy mức độ hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM bày tỏ: “Sứ mệnh của trung tâm là đặt những viên gạch đầu tiên cho một tương lai hành chính không giấy và không khoảng cách, phi địa giới; là địa chỉ tin cậy, người đồng hành của doanh nghiệp và người dân trong mọi vấn đề hành chính”.

Người đứng đầu Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM khẳng định, ngay từ ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, đơn vị xác định rõ sứ mệnh là xây dựng mô hình phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lấy hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng thực thi nhiệm vụ.

img-0493.jpg
Ông Nguyễn Văn Được trao đổi với các lãnh đạo sở, ban ngành, trung tâm tại buổi thăm và khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung của thành phố.
img-0451.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/12 vừa qua.
img-0498.jpg
Bạn trẻ tham gia hỗ trợ tiếp đón, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#trung tâm phục vụ hành chính công #người dân #Văn phòng UBND TPHCM #43 Nguyễn Văn Bá #chính quyền TPHCM #thủ tục hành chính #phục vụ nhân dân

