Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thứ trưởng Bộ Công an nói về quy định mới liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để phù hợp thực tiễn, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bỏ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe.

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Thông tin về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, luật đã bổ sung quy định xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

3112bca1.jpg
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PV

Theo đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Theo ông Hùng, quy định này để tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây mất an toàn, vi phạm pháp luật trên các phương tiện giao thông đường bộ, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng thời, quy định lộ trình thực hiện phù hợp để bảo đảm tính khả thi, tránh lãng phí nguồn lực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, luật đã bỏ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe để phù hợp thực tiễn.

Cụ thể, luật quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nội dung quan trọng khác, luật mới quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Theo đó, luật mới đã bỏ quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Luật được thông qua có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Luân Dũng
#giao thông #luật mới #an toàn #trẻ em #giám sát #vận tải #ô tô #Thượng tướng Lê Quốc Hùng #Thứ trưởng Bộ Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục