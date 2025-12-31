Thứ trưởng Bộ Công an nói về quy định mới liên quan đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô

TPO - Để phù hợp thực tiễn, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bỏ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe.

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Thông tin về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, luật đã bổ sung quy định xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: PV

Theo đó, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Theo ông Hùng, quy định này để tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây mất an toàn, vi phạm pháp luật trên các phương tiện giao thông đường bộ, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng thời, quy định lộ trình thực hiện phù hợp để bảo đảm tính khả thi, tránh lãng phí nguồn lực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, luật đã bỏ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe để phù hợp thực tiễn.

Cụ thể, luật quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nội dung quan trọng khác, luật mới quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Theo đó, luật mới đã bỏ quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Luật được thông qua có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.