Cà Mau công bố 21 Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án

Tân Lộc
TPO - Chiều 31/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trần Bửu Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đầu mối bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tỉnh Cà Mau thực hiện sắp xếp 6 Ban Quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành cấp tỉnh còn 3 Ban, trên cơ sở hợp nhất các Ban tương ứng của Cà Mau và Bạc Liêu (cũ).

Theo đó, ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm Giám đốc Ban QLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau (sau hợp nhất); cùng 6 Phó Giám đốc Ban.

Ông Trịnh Thanh Sang làm Giám đốc Ban QLDA xây dựng tỉnh Cà Mau, cùng 6 Phó Giám đốc Ban.

Ông Phan Thành Phương làm Giám đốc Ban QLDA xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, cùng 6 Phó Giám đốc Ban.

hoi-nghi-can-bo-4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định và tặng hoa cho Ban Giám đốc BQLDA xây dựng tỉnh.

Đối với lĩnh vực giáo dục, tỉnh đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét sắp xếp 6 trường cao đẳng còn 2 trường; tổ chức lại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giải thể 6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên khu vực.

Ngành y tế cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn tổ chức, bộ máy 16 Trung tâm Y tế khu vực, Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu. Đồng thời, 64 trạm y tế thuộc 16 Trung tâm Y tế khu vực được chuyển nguyên trạng về UBND cấp xã quản lý theo địa giới hành chính.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Cà Mau tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống nông nghiệp; giải thể 10 Trạm Khuyến nông và chuyển biên chế viên chức, nhân sự về Trung tâm Công ích thuộc UBND cấp xã.

Tân Lộc
