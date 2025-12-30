Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025; thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó, TPHCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Sáng 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) có thông cáo báo chí về phiên họp thứ 12.

Phiên họp do ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì.

z7376973780241-66a59e9c497cc292df182f2f7595b76a-4538-4806jpg.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025; thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trong đó, TPHCM xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Trước hết, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố hoàn thành việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm.

Rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý nhằm răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với công tác giám định, định giá tài sản, công tác thu hồi tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có 5 phó ban và 11 Ủy viên.

Ngô Tùng
#Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng #tiêu cực #lãng phí #TPHCM #Ban Chỉ đạo #dự án #công trình trọng điểm #chỉ đạo #chống tham nhũng #việc cấp bách #ưu tiên #làm ngay #Phiên họp 12

Cùng chuyên mục