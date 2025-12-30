Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - TPHCM vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 26 thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, với mục tiêu phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là Trưởng Ban Chỉ đạo 26.

Sáng 30/12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị. Ảnh CATP

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các Cục, Vụ và lãnh đạo công an các tỉnh lân cận tham dự hội nghị.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thành lập Ban Chỉ đạo 26. Theo đó, Ban chỉ đạo 26 có 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban thường trực, 7 phó trưởng ban và 19 ủy viên.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang được chỉ định làm Trưởng ban Chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ mới được Thành ủy giao cho ông Trần Lưu Quang nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm liên quan trên địa bàn.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các phó trưởng ban chỉ đạo gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an; Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Các ủy viên còn lại là lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành chính quyền thành phố. Thành phần này được lựa chọn nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên ngành trong chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy theo Nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, Ban có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong thực thi nhiệm vụ.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo 26 và giao Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng ban thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo TPHCM trong xử lý điểm nóng về ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ này đến trong bối cảnh TPHCM đang tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm và tiêu cực, đồng thời kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh, giám sát và xử lý vi phạm trên nhiều lĩnh vực.