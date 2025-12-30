‘Cụm biểu tượng văn hóa’ 12 tỷ ở Hà Tĩnh gây xôn xao, chủ đầu tư nói gì?

TPO - Sau khi công trình Tháp Hoa Đăng - “Cụm biểu tượng văn hóa” đặt ở vòng xuyến phường Thành Sen (Hà Tĩnh) dần hoàn thiện, đã nhận về nhiều ý kiến gây tranh cãi.

Công trình gây nhiều tranh cãi

Những ngày gần đây, công trình Tháp Hoa Đăng – “Cụm biểu tượng văn hóa” đặt tại vòng xuyến phường Thành Sen đã thu hút sự quan tâm và gây nhiều tranh luận. Nhiều người bày tỏ quan điểm, đưa ra ý kiến xoay quanh công trình này. Không ít ý kiến cho rằng, dù được định danh là một cụm biểu tượng văn hóa, song về mặt thẩm mỹ, công trình khá khó nhận diện và người xem khó hiểu được ý nghĩa khi quan sát trực diện.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vị trí đặt Tháp Hoa Đăng là chưa phù hợp, bởi đây là vòng xuyến giao thông với mật độ phương tiện qua lại lớn. Việc bố trí một công trình mang tính trang trí, nghệ thuật tại khu vực này có thể gây rối mắt, đồng thời chưa mang lại giá trị sử dụng thiết thực cho người tham gia giao thông.

Đặc biệt có một số ý kiến còn bày tỏ việc đầu tư ngân sách Nhà nước với nguồn vốn 12 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng công trình như vậy liệu đã thực sự cần thiết?



Công trình Tháp Hoa Đăng là “Cụm biểu tượng văn hóa” đặt ở vòng xuyến phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Qua tìm hiểu của phóng viên, Công trình “Cụm biểu tượng văn hóa” ở vòng xuyến phường Thành Sen mang tên “Tháp Hoa Đăng” có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng. Dự án này do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất thành phố Hà Tĩnh cũ (nay là BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển quỹ đất tỉnh) làm chủ đầu tư. Công trình trên do liên doanh Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Đại Nam và Công ty kiến trúc mỹ thuật và quảng cáo Newsun thi công. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Được biết, công trình “Cụm biểu tượng văn hóa” là kiến trúc được lựa chọn dựa trên thiết kế dự thi của 5 đơn vị đến từ các tỉnh: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh. Trong đó thiết kế của Công ty CP xây dựng HPA Việt Nam ở Hà Nội được Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Cụm biểu tượng văn hóa” lựa chọn, phê duyệt.

Theo thuyết minh của Công ty CP xây dựng HPA Việt Nam, ý tưởng kiến trúc công trình “Tháp Hoa Đăng” lấy cảm hứng từ 3 yếu tố chính, gồm: Ngôi sao vàng trên Quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh hoa sen từ nguồn gốc tên gọi Thành Sen - Hà Tĩnh và hình ảnh chồi non vươn mình - sức sống mãnh liệt.

Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần làm đẹp không gian đô thị trung tâm Hà Tĩnh, đồng thời giới thiệu và tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương.

Chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến những phản ánh xung quanh dự án, ông Nguyễn Danh Phong - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đã nắm bắt đầy đủ ý kiến của dư luận.

Theo ông Phong, đây là công trình mang tính nghệ thuật, do đó việc khen hay chê là điều khó tránh khỏi bởi quan điểm về cái đẹp phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Vì vậy, chủ đầu tư không đưa ra bình luận trước các ý kiến trái chiều.

“Phương án thiết kế công trình đã được tổ chức thi tuyển, có sự đánh giá của các ngành chuyên môn và được lựa chọn theo tiêu chí tối ưu, hiệu quả nhất. Đối với việc nhận diện biểu tượng văn hóa thì có những công trình mới nhìn vào thì không hiểu hết được ý tưởng”, ông Phong nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư cũng thông tin thêm, tổng mức đầu tư của dự án là 12 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 9,6 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 300 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng; các chi phí khác gần 89 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 812 triệu đồng.

Công trình này nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước lo ngại công trình có thể ảnh hưởng đến an toàn và lưu lượng giao thông, ông Phong khẳng định dự án được xây dựng trên phần đất của vòng xuyến hiện hữu, không lấn chiếm mặt đường. Đặc biệt, công trình đã được Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép, đồng thời có sự tư vấn, tính toán của các cơ quan chức năng.

“Hiện địa phương đang triển khai các dự án mở rộng Quốc lộ 1A cùng hai tuyến đường Hàm Nghi và Phan Đình Phùng nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông khu vực, do đó công trình sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân”, ông Phong cho biết.

Trước những băn khoăn cho rằng Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đầu tư 12 tỷ đồng cho một công trình mang tính biểu tượng, ông Phong cho rằng cách nhìn nhận như vậy là “phiến diện”.

Công trình gồm 10 trụ với 10 hệ thống móng độc lập, mỗi móng sử dụng 6 cọc nhằm chống lún.

“Đây là công trình mang tính biểu tượng, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương và tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc đô thị. Thực tế, thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước cũng đã đầu tư xây dựng các công trình biểu tượng văn hóa với mức kinh phí lớn hơn. Vì thế con số chi phí ít hay nhiều không đánh giá được, nhưng khẳng định đầu tư 12 tỷ đồng cho dự án này đã tuân thủ theo quy định hiện hành”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phong cũng đưa ra thông tin kết cấu kỹ thuật của công trình gồm 10 trụ với 10 hệ thống móng độc lập, mỗi móng sử dụng 6 cọc nhằm chống lún, đảm bảo an toàn lâu dài. Phần cánh hoa sử dụng vật liệu inox, các hạng mục khác ốp đá nên giá vật liệu tương đối cao.

Theo đại diện chủ đầu tư, đây là công trình được tính toán để sử dụng bền vững, lâu dài, có thể hàng chục năm. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, chủ đầu tư đang mời Sở Xây dựng nghiệm thu, chuẩn bị bàn giao đưa công trình vào sử dụng.