Xã hội

Google News

Ba điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa là ba địa điểm được tỉnh Lâm Đồng chọn tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật để đón chào năm mới 2026.

Ngày 30/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 khu vực gồm Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa vào tối 31/12, chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Chào năm mới 2026 do sở tổ chức và diễn ra đồng loạt từ 20h10 phút tại ba điểm cầu.

image-38-2255.jpg
Tỉnh Lâm Đồng bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch năm 2025.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), với các tiết mục nghệ thuật xoay quanh thông điệp “Lâm Đồng chào xuân”, “Sức sống Lâm Đồng”, nhằm tôn vinh hình ảnh Đà Lạt - trung tâm văn hóa, du lịch của tỉnh.

Tại phường Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ), chương trình mang chủ đề “Sắc màu của biển”, kết hợp tinh thần “Lâm Đồng chào xuân”, phản ánh bản sắc văn hóa biển cùng nhịp sống trẻ trung, năng động của đô thị ven biển.

Trong khi đó, tại phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ), các tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu Tây Nguyên với chủ đề “Đại ngàn chào xuân”, tái hiện không gian văn hóa núi rừng, hòa chung niềm hân hoan chào đón năm mới 2026.

Chương trình chào đón năm mới được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trung tâm Quảng trường Lâm Viên và kết nối đến các điểm cầu còn lại.

Thái Lâm
