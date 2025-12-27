Lan tỏa tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ qua sân chơi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

TPO - Qua những câu hỏi sinh động về biển, đảo và chủ quyền Tổ quốc, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, hun đúc ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Ngày 27/12, Hải đoàn 32 Vùng cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026.

Đây là vòng thi trực tiếp cho học sinh trung học cơ sở tại Cụm thi số 1 tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

Cuộc thi có sự tham gia của 100 thí sinh xuất sắc đại diện cho hơn 7.000 học sinh từ 17 trường THCS thuộc 6 xã, phường ven biển tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua vòng trực tuyến cho học sinh trung học cơ sở.

Các em học sinh tham gia thi.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”, với hệ thống câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); lịch sử, địa lý, văn hóa và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng 2 – vòng thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026.

Ban tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, thượng tá Dương Minh Châu - Phó Chính ủy Hải đoàn 32 nhấn mạnh: "Cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức cho các em về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giúp các em nắm vững lịch sử truyền thống quê hương, đất nước, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tại chương trình Hải đoàn 32 đã trao 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.