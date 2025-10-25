Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Đất liền hay biển đảo vẫn chung một nhịp đập vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, sẻ chia và tiếp nối cùng Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu, thắp lên ngọn lửa yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường từ biển; để dù ở đất liền hay nơi biển đảo, chúng ta vẫn chung một nhịp đập - vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu!

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập Câu lạc bộ.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Phạm Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và đối ngoại, Bộ VHTT&DL.

Về phía Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng lẵng hoa của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng CLB. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Phạm Anh Tuấn trao tặng CLB bản đồ Việt Nam hạnh phúc. Ảnh: Xuân Tùng

Sức mạnh nội lực từ những trái tim yêu biển đảo

Điểm lại chặng đường 11 năm phát triển, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, đến nay, CLB đã quy tụ được 185 hội viên tập thể và hơn 5.500 hội viên cá nhân, trải rộng khắp 25 tỉnh thành trong nước và vươn xa đến 12 quốc gia trên thế giới. Đây chính là sức mạnh nội lực vô cùng quan trọng, tạo nên một nền tảng vững chắc cho các hoạt động hướng về Hoàng Sa, Trường Sa.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo bà Hoa, trọng tâm hoạt động của CLB chính là các dự án đầu tư chiều sâu cho thế hệ tương lai của biển đảo. Nhiều chương trình như "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ", "Mở đường đến tương lai" và "Hỗ trợ sinh viên", đã và đang nâng đỡ gần 1.900 em học sinh, sinh viên là con em của các gia đình nơi hải đảo, biên cương.

Trong đó, có nhiều tấm gương đã đạt được những thành tích xuất sắc, như em Đặng Gia Tốt ở đảo Lý Sơn trở thành thủ khoa Đại học Y Hà Nội; em Phạm Lưu Kim Thảo ở đảo Phú Quý được đề cử dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; hay em May Linh ở Vùng 4 Hải quân trở thành tiến sĩ.

Dịp này, bà Trương Mỹ Hoa kêu gọi thành viên CLB cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục nỗ lực, cống hiến góp phần gìn giữ sự bình yên, giữ cho được cái sự phát triển của đất nước của chúng ta.

Mỗi hội viên của chúng ta sẽ là một chiếc cầu nhỏ gắn kết để tạo thành một chiếc cầu lớn Việt Nam gắn biển đảo và bờ ngày càng vững chắc hơn. Làm sao giữ cho được sự bình yên của biển đảo; giữ cho được chủ quyền thiêng liêng của biển đảo; và biển đảo chúng ta phải vững mạnh để thẳng tiến đi vào kỷ nguyên mới", bà Trương Mỹ Hoa.

Hành trình của trái tim hòa cùng hơi thở đất nước

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ghi nhận CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu là hành trình đặc biệt trong dòng chảy 25 năm xây dựng, phát triển của Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, từ các buổi gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, triển lãm tuyên truyền về biển đảo cho đến những chuyến thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo Tây Nam. Ở mỗi nơi Câu lạc bộ đi qua đều để lại những dấu ấn ấm áp của tình người, của lòng yêu nước, của niềm tin son sắt nơi đầu sóng ngọn gió.

Anh Huy nhấn mạnh, chặng đường 11 năm qua của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” là hành trình của trái tim hòa cùng hơi thở của đất nước; hành trình kết nối hàng vạn con người ở khắp nơi trên thế giới - từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đến Trường Sa, DK1 và các đảo Tây Nam - trong một nhịp đập chung: Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu!

Đó cũng là hành trình của những tấm gương học sinh - sinh viên được CLB chắp cánh. Những em nhỏ dân tộc vùng cao, những con em ngư dân đảo xa, những sinh viên được tiếp sức để từ nơi phên dậu, các em vươn lên trở thành trí thức trẻ, góp phần làm giàu tri thức và bồi đắp nguồn nhân lực cho đất nước.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy biểu dương kết quả trong công tác vận động và tổ chức của CLB với hơn 36 tỉ đồng được vận động, trao tặng hơn 2.700 suất học bổng thường niên cho con em chiến sĩ, ngư dân, học sinh vùng biển đảo, xây dựng 15 căn nhà đồng đội… “Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà, mỗi chuyến tàu ra khơi đều mang trong mình thông điệp của tình yêu nước, của niềm tin và sự đồng hành từ đất liền đến đảo xa”, anh Huy nhấn mạnh.

Bước sang chặng đường mới, anh Bùi Quang Huy mong muốn CLB tiếp tục phát huy tinh thần "nghĩa tình - thiết thực - lan tỏa", không ngừng đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, và hướng đến những dự án phát triển bền vững, bồi dưỡng thế hệ trẻ yêu nước, có tri thức, có khát vọng cống hiến.

Anh Huy cũng nêu rõ, T.Ư Đoàn cam kết tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, triển khai các chương trình giáo dục về chủ quyền biển đảo, khơi dậy khát vọng cống hiến và khuyến khích thanh thiếu nhi cả nước hành động vì biển đảo quê hương bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và nhân văn.

Trưởng thành từ tình yêu biển đảo của Tổ quốc

Tại chương trình, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã dành những lời nhắn nhủ đến các em học sinh, sinh viên. Các em là niềm tin, là tương lai, là lí do để những người đi trước không ngừng nỗ lực.

Mỗi suất học bổng là một thông điệp gửi gắm: rằng các em không bao giờ đơn độc trên hành trình chinh phục tri thức, rằng sau lưng các em luôn có những tấm lòng thầm lặng đồng hành.

“Hãy học thật tốt, sống thật đẹp, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy, để sau này khi nhìn lại, mỗi người đều có thể tự hào nói rằng: “Tôi đã lớn lên từ những hạt mầm yêu thương của Câu lạc bộ ‘Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, được chắp cánh bởi Quỹ Học bổng Vừ A Dính, và tôi đã trưởng thành từ tình yêu biển đảo của Tổ quốc mình”, anh Huy bày tỏ.

Tại chương trình, CLB kết nạp 2 thành viên tập thể. Ảnh: Xuân Tùng