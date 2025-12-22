Bạn trẻ khuyết tật làm tiểu cảnh Giáng sinh rừng nhiệt đới độc đáo cực hút khách

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Biến tấu tiểu cảnh Giáng sinh thành những hộp quà độc đáo, một cơ sở sản xuất tại Hà Nội đã tiêu thụ hơn 2.000 sản phẩm mỗi tháng. Mô hình kinh doanh sáng tạo này không chỉ thu về doanh thu tiền tỉ mà còn tạo sinh kế bền vững cho nhiều lao động khuyết tật dịp cuối năm.

Video: Độc đáo tiểu cảnh Noel mini mùa Giáng sinh
tp-n47.jpg
Bắt nhịp xu hướng terrarium (tiểu cảnh trong lồng kính)﻿ của giới trẻ, một cơ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội) đã tập trung sản xuất hàng loạt các sản phẩm chủ đề Noel để cung ứng cho thị trường dịp cuối năm.
tp-m13.jpg
tp-n4.jpg
tp-n9.jpg

Đội ngũ hơn 10 thành viên, trong đó có nhiều người khuyết tật đang tập trung cao độ để kịp hoàn thiện đơn hàng cho nhiều tỉnh, thành. Dù gặp khiếm khuyết nhưng đôi tay của họ vẫn thoăn thoắt để đáp ứng nhu cầu sản phẩm tăng cao dịp Giáng sinh.

tp-n45.jpg
tp-n40.jpg
tp-n38.jpg

Cả khu rừng nhiệt đới được thu gọn trong những chiếc bình thủy tinh. Bằng cách kết hợp các yếu tố tự nhiên, Terrarium mang đến một không gian xanh nhỏ gọn nhưng đầy sức sống cho mùa Giáng sinh.

tp-n33.jpg
tp-n26.jpg
tp-n27.jpg

Anh Vũ Trường Giang, quản lý nhóm sản xuất cho biết: "Tại đây, rào cản ngôn ngữ, khiếm khuyết cơ thể dần xóa nhòa bởi sự sẻ chia. Đến nay, các bạn không chỉ làm việc thành thạo, phát huy tính sáng tạo mà còn có thu nhập ổn định như bao thành viên khác."

tp-n10.jpg
tp-n20.jpg
tp-n15.jpg

Sự kết hợp tinh tế giữa các vật liệu tự nhiên như hoa khô, rêu và rễ cây tạo nên không gian tiểu cảnh đầy sức sống. Mọi chi tiết đều được chăm chút cẩn thận và cố định chắc chắn, đảm bảo chất lượng hoàn mỹ nhất khi đến tay khách hàng.

tp-n22.jpg
Bạn Hương (một người khiếm thính) chia sẻ: "Làm việc tại đây được 2 tuần, mình thấy rất vui và thoải mái. Nhờ sự tận tình hướng dẫn của các anh chị ngay từ những bước đầu tiên, đến nay mình đã làm chủ được các công đoạn và tự tay hoàn thiện những sản phẩm thủ công tỉ mỉ này."
tp-bn30.jpg
tp-n2.jpg
tp-n4.jpg

Khác với Terrarium truyền thống, sản phẩm tại đây không cần đất, nước hay ánh sáng nhưng vẫn giữ được vẻ tươi mới. Anh Nguyễn Quốc Trường, người sáng lập cơ sở cho biết: "Chúng tôi sử dụng dòng rêu bảo tồn từ thiên nhiên, qua quá trình xử lý đặc biệt để "đóng băng" trạng thái sống động nhất của thực vật".

tp-n36.jpg
tp-n23.jpg
tp-n35.jpg

Nhờ mẫu mã đa dạng và tính thẩm mỹ cao, mỗi ngày cơ sở tiếp nhận hàng trăm đơn đặt hàng từ cả khách trong và ngoài nước. Tùy vào kích thước và độ cầu kỳ, mỗi hộp quà tặng có giá dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Trọng Tài
