An Giang đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng nâng cấp hệ thống nước sạch

TPO - Tỉnh An Giang sẽ đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước, hướng tới bảo đảm nguồn nước sạch đạt chuẩn cho mọi người dân.

Sáng 30/12, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh An Giang, nhiều đại biểu đặt câu hỏi cho lãnh đạo UBND tỉnh liên quan cấp nước sạch cho người dân.

Đại biểu Trần Thị Xuân Uyên cho biết, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ dân chưa được tiếp cận nước máy trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế nguồn lực đầu tư, một số dự án nhà máy nước do doanh nghiệp tư nhân triển khai chậm đưa vào vận hành. Đại biểu đề nghị làm rõ các giải pháp nhằm bảo đảm đến năm 2026 đạt mục tiêu 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 83% hộ dân nông thôn được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT An Giang trả lời chất vấn. Ảnh: Nhật Huy.

Trả lời chất vấn, ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT An Giang cho biết, sau sắp xếp bộ máy, ngành đã rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống cấp nước trên địa bàn hai tỉnh cũ để xây dựng kế hoạch trước mắt và lâu dài.

Riêng khu vực tỉnh An Giang (cũ), theo ông Toàn, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt hơn 99,9%, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn hơn 97,6%. Tuy nhiên, đến hết năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước đạt chuẩn toàn tỉnh mới (sau sáp nhập) mới đạt hơn 82%, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Để nâng tỷ lệ trên lên trên 83% trong năm 2026, ông Toàn cho biết, ngành nông nghiệp xác định cần bổ sung khoảng 7.000 hộ dân được tiếp cận nước sạch đạt chuẩn. Một trong những giải pháp trọng tâm là đầu tư nâng cấp 31 trạm cấp nước đã được xây dựng lâu, hết công suất, đã xuống cấp ở địa bàn An Giang (cũ) với tổng vốn dự kiến khoảng 550 tỷ đồng.

"Đối với khu vực tỉnh Kiên Giang cũ, tỷ lệ sử dụng nước sạch mới hơn 47%, tỉnh đã bố trí hơn 902 tỷ đồng triển khai dự án nước sạch nông thôn. Dự án sẽ đầu tư mới 19 trạm, nâng cấp và mở rộng 26 trạm, phục vụ gần 48.000 hộ dân", ông Toàn thông tin.

Theo ông Toàn, riêng các khu vực đảo, tỉnh đang triển khai đồng bộ các dự án hồ chứa và nhà máy xử lý nước tập trung tại đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải. Dự kiến đến năm 2027, trên 80% người dân Phú Quốc sẽ được tiếp cận nguồn nước sạch đạt chuẩn. Với các xã đảo, tỉnh tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để bảo đảm cung cấp nước trong mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 4 hằng năm).

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án chậm tiến độ, xử lý những công trình không bảo đảm chất lượng nước. Theo lộ trình, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu khoảng 89,5% hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung, đồng thời duy trì tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh ở mức trên 99,9%.