Ông Hà Duy Trung làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai

TPO - Tại phiên chính thức Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố quyết định chỉ định ông Hà Duy Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

Ngày 30/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 khai mạc phiên làm việc chính thức, với sự tham gia 200 đại biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ); là dấu mốc thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên và vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Gia Lai phát triển khá của cả nước.

Ông Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc.

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Các cấp Công đoàn đã chủ trì 364 cuộc giám sát, tham gia 567 cuộc giám sát và tổ chức 246 cuộc phản biện xã hội, tập trung vào chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động và an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) đòi lại quyền lợi với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cũng đạt nhiều kết quả. Các hoạt động thường niên như Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, chương trình phúc lợi đoàn viên đã thăm hỏi, hỗ trợ hơn 449.809 lượt CNVCLĐ với tổng kinh phí 186 tỷ đồng; xây, sửa chữa 142 nhà “Mái ấm Công đoàn” và “Nhà Nhân ái” với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng; vận động tăng giá trị bữa ăn ca trên 18.000 đồng/suất tại 245 doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn vận động CNVCLĐ tham gia quỹ xã hội, hiến máu tình nguyện và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai… với tổng kinh phí trên 31,6 tỷ đồng, góp phần nâng cao an sinh xã hội…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp và hiện đại, tập trung mạnh về cơ sở. Giữ vững vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ.

Song song đó, Công đoàn tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển toàn diện.

Công đoàn tỉnh Gia Lai xác định 3 nhiệm vụ đột phá đó là: tập trung đối thoại, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể về tiền lương, thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động; Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy ĐV, NLĐ làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý và phục vụ ĐV, NLĐ.

Tại phiên chính thức, đại diện LĐLĐ Việt Nam - công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhận quyết định.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 người; Ban Thường vụ gồm 9 người, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 5 người. Chỉ định ông Hà Duy Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - tiếp tục làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Duy Trung sinh năm 1983; quê ở Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.