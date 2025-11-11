Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Cao Nguyên Hùng làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Văn Kiên
TPO - Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An.

Chiều 10/11/2025, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Cao Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Cao Nguyên Hùng. Ảnh: Duy Chương

Trước đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Quyết định số 371/QĐ-TLĐ ngày 5/11 về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023–2028; cùng với đó là Quyết định số 383 ngày 7/11, chỉ định ông Cao Nguyên Hùng – nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An giữ chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh công bố quyết định chỉ định 14 cán bộ công đoàn tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023–2028.

Chúc mừng ông Cao Nguyên Hùng được tín nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới, ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đánh giá ông Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn tốt.

Ông đề nghị tân Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy phẩm chất, trí tuệ, cùng Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Cao Nguyên Hùng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và coi đây là trách nhiệm lớn lao mà Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng tổ chức công đoàn tỉnh giao phó. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học hỏi, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị mới.

Văn Kiên
