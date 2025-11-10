'Bàn tay vàng' của Dệt May Huế thắp sáng tinh thần sáng tạo công nhân trẻ

Từ một công nhân may bình thường, Nguyễn Thị Trang đã trở thành “Bàn tay vàng” của ngành Dệt May Việt Nam. Hơn 12 năm gắn bó với Công ty Cổ phần Dệt May Huế, chị không chỉ ghi dấu bằng tay nghề xuất sắc, những sáng kiến cải tiến năng suất, mà còn là tấm gương nữ đoàn viên năng động, giàu nhiệt huyết, truyền cảm hứng về tinh thần lao động sáng tạo và trách nhiệm trong thời kỳ mới.

Giữa những dãy máy may đều đặn vận hành, tiếng chỉ, tiếng kim hòa lẫn nhịp chân ga nhanh thoăn thoắt, Nguyễn Thị Trang – nhân viên Tổ Công nghệ, Nhà máy May 1, Công ty Cổ phần Dệt May Huế – vẫn say sưa với từng đường may.

Hơn 12 năm gắn bó, chị Trang đã đi qua hành trình đáng tự hào: từ một công nhân may bình thường trở thành “Bàn tay vàng” của ngành Dệt May Việt Nam, tấm gương nữ đoàn viên năng động, sáng tạo và tận tâm với nghề.

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Trang, Nhà máy May 1 – Dệt May Huế, trong giờ làm việc - Ảnh: Quảng An.

Gia nhập công ty từ năm 2013, khi mới 19 tuổi, cô gái trẻ mang trong mình niềm đam mê với nghề may và khát khao được học hỏi. Những ngày đầu, công việc vất vả, dây chuyền sản xuất căng thẳng, nhưng chị Trang luôn kiên trì rèn tay nghề, cẩn trọng với từng chi tiết. Chị tâm niệm: “Chỉ có yêu nghề thật sự mới khiến mình gắn bó lâu dài và làm việc bằng cả trái tim.”

Công việc của chị đôi khi đòi hỏi tăng ca, làm việc trong áp lực tiến độ, nhưng chưa khi nào chị để tinh thần tập thể bị gián đoạn. “Mỗi phong trào là dịp để mình kết nối, hiểu đồng nghiệp hơn và lan tỏa tinh thần yêu nghề, yêu người,” chị chia sẻ.

Chính tinh thần cầu tiến và sự chăm chỉ ấy giúp chị nhanh chóng được ghi nhận. Từ công nhân trực tiếp, chị được chuyển sang bộ phận may mẫu – vị trí đòi hỏi kỹ năng cao và độ chính xác tuyệt đối. Sáu năm miệt mài trong tổ may mẫu đã giúp chị không chỉ làm chủ kỹ thuật mà còn rèn được phong thái làm việc chuyên nghiệp, tỉ mỉ, trở thành “chỗ dựa chuyên môn” cho đồng nghiệp.

Khi được giao đảm nhiệm nhóm trưởng nhóm may mẫu, chị Trang vừa trực tiếp thực hiện những mẫu phức tạp, vừa là người hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với công nhân mới. Ở đâu có phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, ở đó có chị – luôn tiên phong hưởng ứng, khơi gợi tinh thần thi đua trong tổ.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của chị là cải tiến công đoạn gá nẹp bằng máy 1 kim dao xén, giúp giảm 20% thời gian thao tác, tiết kiệm chi phí thiết bị và giảm sức lao động cho công nhân. Sau khi được Công đoàn cơ sở ghi nhận, sáng kiến này được nhân rộng áp dụng tại nhiều tổ may, góp phần tăng năng suất chung của nhà máy.

Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt May Huế xem những tấm gương như chị Trang là minh chứng sống động cho vai trò đồng hành, khích lệ của tổ chức công đoàn trong sự phát triển của người lao động. Bằng các phong trào cụ thể – từ hội thi tay nghề, “Tháng Công nhân”, đến các cuộc thi sáng kiến – công đoàn đã trở thành “bệ phóng” để mỗi đoàn viên có cơ hội thể hiện năng lực, khẳng định bản thân và gắn bó bền chặt với doanh nghiệp.

Nữ đoàn viên giỏi việc nước, đảm việc nhà

Không chỉ là người thợ giỏi, Nguyễn Thị Trang còn là đoàn viên gương mẫu trong phong trào công đoàn và đời sống cộng đồng. Ngoài những giờ miệt mài bên máy khâu, chị luôn có mặt trong các hoạt động phong trào – từ văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn, đến hiến máu tình nguyện hay quyên góp giúp đỡ công nhân khó khăn.

Các đại biểu dự và các nữ công đoàn viên tại buổi lễ trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020 -2025

Trong bối cảnh ngành Dệt May Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với yêu cầu đổi mới công nghệ, tái cấu trúc sản xuất, vai trò của người lao động càng quan trọng. Công đoàn cơ sở xác định, con người – đặc biệt là lao động nữ – chính là trung tâm của quá trình đổi mới ấy. Và những người như Nguyễn Thị Trang chính là “hạt nhân” lan tỏa tinh thần sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên trong mỗi dây chuyền may.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền chị Trang đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Đoàn viên công đoàn tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2023, chị được Công đoàn Dệt May Việt Nam vinh danh là Cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020–2025 và giành danh hiệu “Bàn tay vàng” Hội thi Thợ giỏi ngành Dệt May Việt Nam – phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng lao động miệt mài, sáng tạo.

Không chỉ tỏa sáng trong công việc, chị Trang còn là người phụ nữ của gia đình. Dù bận rộn với công việc tại xưởng, chị vẫn chu toàn việc nhà, chăm sóc cha mẹ, dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, học giỏi. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà không phải là danh hiệu mà là cách sống – làm hết mình ở nhà máy, yêu thương hết lòng ở tổ ấm,” chị tâm niệm.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt May Huế nhận xét: “Nguyễn Thị Trang là hình mẫu của lao động nữ trong thời kỳ mới – có tay nghề giỏi, tư duy cải tiến, năng động và trách nhiệm. Những tấm gương như chị là niềm tự hào, cũng là động lực để thế hệ trẻ noi theo.”