Giới trẻ

Google News

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi vùng lũ Thái Nguyên

Dương Triều - Thanh Hiếu - Đức Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 2,4 tỉ đồng được trao hỗ trợ học sinh, đoàn viên, thanh niên và người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 11.

Sáng 11/10, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam – làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các em học sinh, đoàn viên, thanh niên và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên.

thai-nguyen-lu68.jpg
Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi vùng lũ Thái Nguyên.

Cùng tham gia đoàn công tác có anh Nguyễn Đức Nguyên – Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Báo Tiền Phong, cùng đại diện Thành Đoàn Hà Nội.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay khắc phục hậu quả sau bão

Đoàn công tác đã mang đến tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá hơn 2,375 tỉ đồng, bao gồm cả tiền mặt và vật phẩm thiết yếu, nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và các gia đình chịu thiệt hại do mưa bão.

thai-nguyen-lu70.jpg
thai-nguyen-lu74.jpg
tp-thai-nguyen-lu67.jpg
Tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá hơn 2,375 tỷ đồng.

Trong đó, T.Ư Đoàn – T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao 400 triệu đồng tiền mặt, 2.000 bộ dụng cụ học tập của Tập đoàn Thiên Long (trị giá 400 triệu đồng), 5.000 thùng sữa Lof (trị giá 1,2 tỉ đồng), 300 phần sữa, nước của Vinamilk (300 triệu đồng) và 500 túi thuốc y tế do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng (trị giá 75 triệu đồng).

tp-thai-nguyen-lu82.jpg
Báo Tiền Phong ủng hộ khắc phục hậu quả ảnh hưởng do cơn bão số 11 cho Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Báo Tiền Phong ủng hộ 30 triệu đồng tiền mặt, Thành Đoàn Hà Nội gửi tặng 100 triệu đồng và 700 thùng nhu yếu phẩm nhằm góp phần hỗ trợ đời sống người dân.

Thăm các đội hình thanh niên tình nguyện và tặng quà học sinh vùng bão

Tại Trường THCS Chùa Hang 1 (phường Linh Sơn), đoàn công tác đã thăm và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời trao 1 phòng máy tính trị giá 100 triệu đồng cho nhà trường.

tp-thai-nguyen-lu44.jpg
T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tặng quà các đội hình tham gia tình nguyện.

Đội hình sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cũng nhận phần quà trị giá 3 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô.

tp-thai-nguyen-lu41.jpg

Tiếp đó, đoàn đến Trường Tiểu học Quang Vinh (phường Quan Triều), nơi nhiều điểm trường, khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài. Tại đây, T.Ư Đoàn – T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao 300 triệu đồng cho Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, cùng 2.000 bộ dụng cụ học tập, 5.000 thùng sữa, 500 túi thuốc y tế cho học sinh và các đội hình thanh niên tình nguyện.

tp-thai-nguyen-lu35.jpg
tp-thai-nguyen-lu38.jpg
tp-thai-nguyen-lu36.jpg
Bí thư T.Ư Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất sau bão lũ tại trường THCS Chùa Hang 1 (phường Linh Sơn).

Ngoài ra, hai đội hình sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Y Dược và ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) nhận hai phần quà trị giá 3 triệu đồng, ghi nhận đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ người dân vùng ngập.

Tuổi trẻ cả nước hướng về Thái Nguyên

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ: “Những món quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, là sự quan tâm của tổ chức Đoàn – Hội và tuổi trẻ cả nước gửi tới nhân dân Thái Nguyên. Chúng tôi mong rằng tinh thần xung kích, đoàn kết, sẻ chia của thanh niên sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống”.

tp-thai-nguyen-lu86.jpg
tp-thai-nguyen-lu87.jpg
tp-thai-nguyen-lu85.jpg
Lực lượng sinh viên tình nguyện tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau bão lũ tại Thái Nguyên.

Hoạt động của đoàn công tác T.Ư Đoàn tại Thái Nguyên thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, khích lệ các lực lượng tình nguyện, đoàn viên, học sinh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng cộng đồng khôi phục cuộc sống sau thiên tai.

Dương Triều - Thanh Hiếu - Đức Nguyễn
#hỗ trợ vùng lũ #tình nguyện thanh niên #bão số 11 #hậu quả thiên tai #hỗ trợ học sinh #Trung ương Đoàn #Thái Nguyên #Báo Tiền Phong

