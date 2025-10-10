Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025: Dấu ấn bản lĩnh, tiên phong đảm nhận việc mới, việc khó

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 thể hiện rõ tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ mới của đất nước, từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số. Sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt là yếu tố then chốt làm nên thành công của Chiến dịch.

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2025 diễn ra sôi nổi và thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt của tổ chức Đoàn. Toàn bộ 12 chỉ tiêu trọng tâm của Chiến dịch đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Trong Chiến dịch TNTN Hè 2025, các báo của Đoàn đã triển khai 2.316 tin, bài về chiến dịch, thu hút gần 350 triệu lượt theo dõi. Các cơ quan báo chí của Đoàn tích cực đăng tải, có tin bài tuyên truyền về Chiến dịch trên các kênh thông tin điện tử như Facebook, Youtube, Tiktok.

Năm chương trình, chiến dịch nhánh đã tạo ra những không gian rộng lớn để mỗi đối tượng thanh niên phát huy thế mạnh.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" với hơn 327.000 tình nguyện viên đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng triệu thí sinh và người nhà.

Chiến dịch "Mùa hè xanh" tiếp tục là mũi nhọn, đưa hơn 331.000 sinh viên đến với những vùng đất khó khăn, thực hiện các công trình dân sinh, chuyển giao công nghệ và nâng cao dân trí.

Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" đã làm đẹp thêm những mái trường, góc phố, trong khi những chiến sĩ "Kỳ nghỉ hồng" là công chức, viên chức trẻ lại mang tri thức, chuyên môn của mình để khám bệnh, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người dân.

Trên những địa bàn trọng yếu, màu xanh áo lính trong chiến dịch "Hành quân xanh" đã góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, thắt chặt tình quân dân.

Nhiều ý kiến, tham luận được chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chiến dịch TNTN Hè 2025 đã thu hút hơn 11,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia (tăng 5,4% so với năm 2024). Toàn đoàn đã triển khai 23.879 công trình thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 310 tỉ đồng. Hỗ trợ xóa 3.198 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân khó khăn và người có công. Trồng mới gần 8,3 triệu cây xanh. Sửa chữa, làm mới gần 3.900km đường nông thôn. Hơn 26.800 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên đã được hiện thực hóa, góp phần vào sự phát triển của các địa phương. Hơn 1 triệu lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, hơn 220 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm. Tổ chức 5.280 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi. Hơn 1,1 triệu lượt thanh thiếu nhi được hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Giới thiệu 52.254 đoàn viên ưu tú là chiến sĩ tình nguyện để Đảng xem xét kết nạp.

Dấu ấn tiên phong đảm nhận việc mới, việc khó

Điểm nhấn đặc biệt và cũng là nét son của Chiến dịch TNTN Hè 2025 là việc tuổi trẻ cả nước đã đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó, gắn liền với những chuyển động quan trọng của đất nước.

Trước yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính, gần nửa triệu tình nguyện viên trong hơn 25.400 đội hình đã trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ chính quyền cơ sở.

Các tình nguyện viên không chỉ giúp cán bộ nhập liệu, xử lý hồ sơ mà còn đến từng nhà, cầm tay chỉ việc, giúp hơn 4,1 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khẳng định vai trò cầu nối không thể thiếu trong giai đoạn chuyển đổi lịch sử.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng - Giang Thanh

Phong trào "Bình dân học vụ số" đã trở thành một điểm sáng rực rỡ. 100% xã, phường trên cả nước đều có đội hình thanh niên phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ hơn 7,1 triệu lượt người dân, vượt xa chỉ tiêu.

Đặc biệt, chương trình "Bình dân học AI – Phổ cập AI" thu hút 130.813 lượt học viên, trong đó 72.723 người được cấp chứng chỉ. Phương thức triển khai chiến dịch cũng được số hóa toàn diện: từ chế độ báo cáo, tập huấn, đến giao ban trực tuyến định kỳ, bảo đảm chỉ đạo thông suốt và tiết kiệm nguồn lực.

Đoàn viên thanh niên tham gia giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: Xuân Tùng - Trọng Đạt

Màu áo xanh tình nguyện còn ghi dấu ấn xung kích trên các công trình trọng điểm và điểm nóng thiên tai. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ giải phóng mặt bằng, di dời nhà cửa cho dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Hơn 1.400 đội hình xung kích tại chỗ đã không quản ngại hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ để di dời dân, gia cố nhà cửa, khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh hàng nghìn tình nguyện viên Thủ đô hướng dẫn đại biểu, giữ gìn an ninh trật tự, hay những gương mặt rạng rỡ trong khối diễu binh, diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Thể hiện rõ tinh thần xung kích tuổi trẻ

Kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” được thể hiện xuyên suốt trong toàn Chiến dịch.

Theo anh Huy, các cấp bộ Đoàn đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo và triển khai, hình thành nhiều đội hình chuyên sâu, như hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV, tham gia vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số trong công tác Đảng, tổ chức các đội hình khắc phục hậu quả thiên tai và hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chiến dịch năm nay thể hiện rõ tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ mới của đất nước, từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số.

Anh Huy nhấn mạnh, sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt là yếu tố then chốt làm nên thành công của Chiến dịch.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy đề nghị, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục rà soát và duy trì hiệu quả các đội hình hỗ trợ chính quyền hai cấp, đặc biệt tại 286 xã, phường, đặc khu; phát huy mô hình “Bình dân học vụ số” giúp người dân tiếp cận kỹ năng công nghệ.

Đối với những công trình trong Chiến dịch chưa hoàn thiện, anh Huy lưu ý các đội hình tình nguyện tiếp tục hoàn thiện bàn giao đầy đủ cho người dân, tuyệt đối không bỏ dở. Cùng đó, mở rộng và duy trì đều đặn mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” thành hoạt động thường xuyên, phấn đấu xóa 10.000 “điểm đen” ô nhiễm trên toàn quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các hoạt động tình nguyện từ ngắn hạn sang dài hạn, có tính kế thừa và gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước như an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp xanh, bảo vệ môi trường.

“Mọi phong trào, mọi cuộc vận động phải thật sự thiết thực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân, lấy niềm tin và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả”, anh Huy nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để định hướng cho tuổi trẻ cả nước.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đối với 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN Hè 2025, trong đó có Đoàn xã Lê Quý Đôn (Hưng Yên) và Đoàn xã Đô Lương (Nghệ An); 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Chiến dịch.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong Chiến dịch TNTN Hè 2025. Ảnh: Xuân Tùng

Trung ương Đoàn cũng tặng Bằng khen cho 10 đơn vị báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và đơn vị truyền thông đóng góp tích cực, hiệu quả trong Chiến dịch truyền thông đa nền tảng “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn phát động, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đối với 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cũng dịp này, T.Ư Đoàn tặng Bằng khen đối với 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện; 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Báo Tiền Phong được nhận Bằng khen về tuyên truyền Chiến dịch TNTN Hè 2025, Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”, Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Các cá nhân được nhận Bằng khen tuyên truyền Chiến dịch TNTN Hè 2025 có: phóng viên Lê Đức Anh – Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại Tây Bắc Bộ; Nguyễn Viết Ngọc Tú – Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại Bắc Trung Bộ; Lê Giang Thanh – Văn phòng đại Báo Tiền Phong tại Miền Trung; Mai Xuân Tùng – Ban Thanh niên. Phóng viên Mai Xuân Tùng nhận Bằng khen về tuyên truyền thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng Bằng khen cho các đơn vị triển khai Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng Bằng khen đơn vị, cá nhân tuyên truyền Chiến dịch TNTN Hè 2025. Ảnh: Diệu Linh