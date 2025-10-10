Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa XII

TPO - Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII khai mạc, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nhóm vấn đề lớn, quan trọng.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khóa XII, tập trung thảo luận, cho ý kiến về 5 nhóm vấn đề lớn.

Về chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, anh Huy cho rằng, đây là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục triển khai mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, sáp nhập.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII dự kiến đề ra nhiệm vụ đột phá về đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn.

Dự kiến chủ đề công tác năm 2026 là “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

“Cần chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, nếu không chúng ta sẽ tụt hậu với thanh niên”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy đề nghị, các ủy viên Ban Thường vụ tập trung cho ý kiến về chủ đề, nội dung, chỉ tiêu cơ bản, giải pháp thực hiện, cũng như danh mục các hoạt động lớn trong năm 2026.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Về Kế hoạch tổ chức 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Huy cho biết, sẽ được tổ chức công phu, đảm bảo tính toàn diện, có nét mới mang hơi thở hiện đại phù hợp thanh niên hiện nay.

Trong đó, dự kiến một trong những điểm nhấn nổi bật là chiến dịch truyền thông, ấn phẩm truyền thông trực quan về Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Huy đề nghị các đại biểu cho ý kiến thời gian, địa điểm, quy mô… tổ chức kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn thực sự hiệu quả, ý nghĩa.

Anh Huy cũng cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026. Các uỷ viên Ban Thường vụ cần cho ý kiến sớm xây dựng Đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII để quyết sớm.

Với những nội dung quan trọng đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, để đóng góp ý kiến chất lượng, hiệu quả cho hội nghị.

Diễn ra trong một buổi, hội nghị thảo luận, cho ý kiến góp ý về các nội dung: Kế hoạch kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2026; quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung); đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng