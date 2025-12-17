Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Hơn 700 hồ sơ đăng ký xét chọn Sinh viên 5 tốt

Châu Linh Châu Linh
TPO - Ngày 17/12, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ trì Hội đồng xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.

Cùng tham gia Hội đồng, có anh Lâm Tùng - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

﻿597869355-1268873421941135-3936960983854591536-n.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội đồng xét chọn.

Theo báo cáo của Hội SVVN, năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 700 hồ sơ đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ các đơn vị, tổ chức Hội trong và ngoài nước, 74 hồ sơ tập thể “Sinh viên 5 tốt" của 28/40 đơn vị cấp tỉnh và tương đương. Nhìn chung, số lượng hồ sơ tăng so với năm 2024.

Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" đã nhận được 744 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025 của 34/34 tỉnh, thành Đoàn giới thiệu xét chọn; 64 hồ sơ đề nghị xét trao Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025.

Hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất nguyên tắc xét chọn, đánh giá toàn diện để lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng với các danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.

﻿601996174-1268873518607792-7839057251146598556-n.jpg﻿
﻿599929511-1268873641941113-9199293374882830375-n.jpg
597909286-1268873465274464-7224755958622730141-n.jpg
Toàn cảnh hội đồng xét chọn.

Dự kiến, Lễ trao các danh hiệu, giải thưởng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2026).

Châu Linh Châu Linh
