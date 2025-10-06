Áo xanh trong bão lũ

TP - Trong mưa lũ thì cùng các lực lượng ứng cứu người dân nguy nan. Sau khi lũ rút, ngày thì dọn bùn đất dày đặc trên đường, công sở, trường học; đêm về chia quà từ thiện các nơi gửi về cho các hộ dân. Trong mưa lũ, các anh, các chị cũng không quên tổ chức Trung thu cho thiếu nhi.

Đó là những công việc của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên vùng cao trong những ngày qua…

Ngày dọn bùn đất, đêm trao quà từ thiện

Ảnh hưởng của bão số 10, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 bị chìm sâu trong nước lũ. Đây là hai phường bị thiệt hại nhiều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nước rút, Đoàn Thanh niên đã nhanh chóng xắn tay xuống các điểm thiệt hại nặng để dọn bùn, thu gom rác, san phẳng lối đi và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Đoàn viên thanh niên Lào Cai hỗ trợ người dân sau lũ quét, sạt lở

Chị Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đoàn phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), cho biết, ngay sau khi nước vừa rút, lực lượng đoàn viên, thanh niên được huy động. Hơn 50 người chia thành 5 đội hình, mỗi đội 10-15 người, tỏa xuống những nơi bị thiệt hại nặng nhất như Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học Minh Khai, các tổ dân phố 1, 2, 3… Việc đầu tiên là dọn bùn, khiêng đồ, thu gom rác thải, lội đến đâu san ủi đến đó. Chị Hương bảo, điều đáng quý là không ai đợi phân công. Đoàn viên mang sẵn cuốc, xẻng từ nhà đi, bùn ngập quá đầu gối cũng lao vào. Có bạn bé người mà kéo nguyên tấm phản hay sọt rác như lực điền. Ở mặt đường chính, các bạn trẻ đã dọn khoảng 3km bùn đất đặc quánh bám từ sân nhà dân đến từng ngõ cụt.

“Khó nhất là thiếu phương tiện. Chủ yếu cuốc, xẻng, xe rùa tự mang theo, làm thủ công nên chậm lắm. Nhiều bạn là học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ phải tranh thủ giờ trống mới xuống hỗ trợ được”, chị Hương chia sẻ. Vì thế, lực lượng thanh niên ban ngày dọn dẹp cùng bộ đội Trung đoàn 877 và Công an phường, tối họ lại quay về cơ quan Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh chia hàng cứu trợ, sắp xếp từ bao gạo đến thùng mì.

Thanh niên Tuyên Quang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Những ngày qua, Đoàn phường Hà Giang 1 đã huy động luân phiên hơn 120 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng được điều động qua các nhóm Zalo nội bộ, thông báo trực tiếp tới chi đoàn khu dân cư, trường học và phối hợp với các tổ dân phố để chia ca. Công việc chia thành hai tổ: một tổ dọn dẹp, xúc bùn, vệ sinh đường phố; tổ còn lại tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ và chở nước tới các điểm ngập. Chỉ trong vài ngày, lực lượng trẻ đã dọn khoảng 80-100 m3 bùn đất tại nhà dân, trụ sở tổ dân phố và các tuyến đường, với tổng chiều dài 7 km, chủ yếu là ngõ nhỏ và các đoạn bị sạt lở. Khó khăn lớn nhất là bùn dày, nhiều nơi đặc quánh, không có đường cho xe cơ giới nên phải dùng xe rùa, khiêng tay; mưa lại khiến công việc bị gián đoạn, bùn vừa dọn xong lại tràn xuống. Đoàn viên phải tranh thủ sau giờ học, giờ làm nên quân số thay đổi liên tục.

Lồng đèn thắp ước mơ Trong khuôn khổ chương trình "Đêm hội trăng rằm - lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp, 20 phần quà (1 triệu đồng/phần quà) và 65 phần quà (200.000 đồng/phần quà) cho học sinh. Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh gửi tặng 635 suất quà cho học sinh Trường Mầm non và Trường TH&THCS Vân Hội.

Chị Đặng Thị Hải Lý - Bí thư Đoàn xã Nà Hang, cho biết, ngay sau khi nước vừa rút, Đoàn Thanh niên xã đã huy động ba đợt ra quân với hơn 60 lượt đoàn viên tham gia. “Chúng tôi chia thành ba nhóm, bám theo từng khu: một nhóm ở Tân Lập, một nhóm xuống thôn 7, nhóm còn lại hỗ trợ các thôn 2, 3, 4. Việc gì dân cần là mình có mặt”, chị Lý nói.

Từ sáng sớm, đoàn viên đã vào từng nhà hỗ trợ dọn bùn đất, thu gom rác thải, dọn sạch lối đi, rồi cùng các lực lượng khác quét dọn đường xã. Các thôn từng bị ngập sâu sau bão Yagi (tháng 9/2024) nay đã có kinh nghiệm nước rút đến đâu, bà con vệ sinh luôn đến đó nên khối lượng bùn đất giảm đáng kể, đoàn thanh niên chỉ làm nốt phần còn lại. “Đoàn thanh niên còn huy động được hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ máy hót bùn, xe chở rác. Vì thế, tiến độ dọn dẹp rất nhanh”, chị Lý nói.

Gác lại việc nhà

Tại xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai), ngay sau khi nước rút, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng được huy động tham gia khắc phục hậu quả. Anh Hảng A Lử, Bí thư Đoàn xã, cho biết, đoàn viên các chi đoàn đã cùng nhau dọn dẹp bùn đất, khơi thông đường giao thông, trường học và nhà dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trong đợt lũ vừa qua, anh Thào A Sa, Bí thư Chi đoàn thôn Nả Háng Tâu, bị thiệt hại nặng khi ao nuôi cá tầm bị cuốn trôi hơn 2,5 tấn cá. “Công sức mấy năm trời coi như mất trắng”, anh Sa chia sẻ. Trước khó khăn đó, Đoàn xã Púng Luông đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên, các thầy cô giáo và một số đơn vị tại địa phương cùng hỗ trợ, vớt và mua giúp hơn 2 tạ cá, trị giá trên 20 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào thiệt hại với gia đình anh Sa.

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, cho biết, nhiều đoàn viên, bí thư đoàn cơ sở đã tạm gác việc nhà, sẵn sàng giúp dân dọn dẹp, khắc phục sau mưa lũ, đúng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Toàn tỉnh đã thành lập 87 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ với hơn 1.500 đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân, thực hiện các chương trình hỗ trợ thuyền, áo phao, suất cơm, vật dụng lao động, nước sạch…