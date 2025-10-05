Thanh niên Tuyên Quang dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt

TPO - Ngay khi nước rút sau bão, lực lượng đoàn viên thanh niên ở nhiều địa bàn của Tuyên Quang đã vào ngay các khu vực khó khăn nhất để khắc phục hậu quả, không chờ huy động, không đợi phân công.