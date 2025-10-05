Thanh niên Tuyên Quang dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt

TPO - Ngay khi nước rút sau bão, lực lượng đoàn viên thanh niên ở nhiều địa bàn của Tuyên Quang đã vào ngay các khu vực khó khăn nhất để khắc phục hậu quả, không chờ huy động, không đợi phân công.
Ở phường Hà Giang 2 – khu vực chịu ảnh hưởng nặng, hoạt động hỗ trợ diễn ra dồn dập hơn. Chỉ trong ít ngày, Đoàn phường lập 5 đội hình tình nguyện, mỗi đội 10–15 người, tỏa xuống các điểm bị ngập sâu và ngổn ngang bùn đất: Trường mầm non Hoa Lan, Tiểu học Minh Khai, các tổ dân phố 1, 2, 3… Mỗi ngày khoảng 120 đoàn viên tham gia. Thanh niên dọn dẹp bùn từ sân trường ra đến ngõ nhỏ, khuân vác đồ đạc, thu gom rác thải, thông đường, xúc bùn trên mặt đường kéo dài khoảng 3km. "Khó khăn lớn nhất là thiếu phương tiện. Nhiều bạn phải tự mang cuốc, xẻng, xô chậu từ nhà; xe rùa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả làm thủ công nên tiến độ chậm. Lực lượng phần lớn là học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ đi làm, phải tranh thủ buổi sáng, buổi chiều mới xuống được”, Bí thư Đoàn Phường Hà Giang 2 Nguyễn Mai Hương cho biết.
Tại xã Nà Hang, 3 đợt ra quân với hơn 60 lượt đoàn viên được chia thành các nhóm về Tân Lập, thôn 7, thôn 2–3–4 để dọn vệ sinh nhà dân và đường giao thông. “Nước rút đến đâu, người dân và thanh niên làm đến đó, bùn đất cơ bản xử lý ngay trong ngày,” Bí thư Đoàn xã Đặng Thị Hải Lý cho biết.