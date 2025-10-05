Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh niên Tuyên Quang dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt

Đức Anh

TPO - Ngay khi nước rút sau bão, lực lượng đoàn viên thanh niên ở nhiều địa bàn của Tuyên Quang đã vào ngay các khu vực khó khăn nhất để khắc phục hậu quả, không chờ huy động, không đợi phân công.

Hình ảnh thanh niên hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ﻿ ở Tuyên Quang.﻿
xa-kim-binh.jpg
Ngay khi nước rút sau bão, lực lượng đoàn viên thanh niên﻿ ở nhiều địa bàn của Tuyên Quang đã lao ngay vào tâm điểm khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất﻿ hỗ trợ người dân.
﻿ Trong ảnh: Đoàn thanh niên xã Kim Bình hỗ trợ người dân.
xa-kim-binh2.jpg
ha-giang-2.jpg
ha-giang-22.jpg
ha-giang-23.jpg
ha-giang-23-8890.jpg
Ở phường Hà Giang 2 – khu vực chịu ảnh hưởng nặng, hoạt động hỗ trợ diễn ra dồn dập hơn. Chỉ trong ít ngày, Đoàn phường lập 5 đội hình tình nguyện, mỗi đội 10–15 người, tỏa xuống các điểm bị ngập sâu và ngổn ngang bùn đất: Trường mầm non Hoa Lan, Tiểu học Minh Khai, các tổ dân phố 1, 2, 3… Mỗi ngày khoảng 120 đoàn viên tham gia. Thanh niên dọn dẹp bùn từ sân trường ra đến ngõ nhỏ, khuân vác đồ đạc, thu gom rác thải, thông đường, xúc bùn trên mặt đường kéo dài khoảng 3km. "Khó khăn lớn nhất là thiếu phương tiện. Nhiều bạn phải tự mang cuốc, xẻng, xô chậu từ nhà; xe rùa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả làm thủ công nên tiến độ chậm. Lực lượng phần lớn là học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ đi làm, phải tranh thủ buổi sáng, buổi chiều mới xuống được”, Bí thư Đoàn Phường Hà Giang 2 Nguyễn Mai Hương cho biết.
bach-ngoc-ho-tro-linh-ho-9600.jpg
Ngay sau khi bão tan ngày 2 - 3 - 4/10 hơn 300 đoàn viên, thanh niên﻿ đã được huy động đến các hộ dân ở xã Linh Hồ (Tuyên Quang) bị ảnh hưởng giúp, dọn dẹp bùn đất, tẩy rửa vật dụng, đồ đạc và hỗ trợ thu hoạch hoa màu còn sót lại để giảm thiểu thiệt hại...
na-hang-1.jpg
na-hang-2.jpg
na-hang-3.jpg
na-hang-4.jpg
Tại xã Nà Hang, 3 đợt ra quân với hơn 60 lượt đoàn viên được chia thành các nhóm về Tân Lập, thôn 7, thôn 2–3–4 để dọn vệ sinh nhà dân và đường giao thông. “Nước rút đến đâu, người dân và thanh niên làm đến đó, bùn đất cơ bản xử lý ngay trong ngày,” Bí thư Đoàn xã Đặng Thị Hải Lý cho biết.
z7082766528143-7183c3b46e92984ef7fcd0ebca364b8b.jpg
Bí thư Đoàn Phường Hà Giang 1 cho biết, trong những ngày khắc phục hậu quả sau lũ, Đoàn Phường Hà Giang 1 đã huy động luân phiên hơn 120 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Một tổ dọn dẹp, xúc bùn, vệ sinh﻿ đường phố; tổ còn lại tiếp nhận – phân phối hàng cứu trợ và chở nước tới các điểm ngập. Chỉ trong vài ngày, lực lượng trẻ đã dọn khoảng 80–100 m3 bùn đất tại nhà dân, trụ sở tổ dân phố và các tuyến đường, với tổng chiều dài hỗ trợ lên tới 7 km, chủ yếu là ngõ nhỏ và các đoạn bị sạt lở. Khó khăn lớn nhất là bùn dày, nhiều nơi đặc quánh, không có đường cho xe cơ giới nên phải dùng xe rùa, khiêng tay; mưa lặp lại khiến công việc bị gián đoạn, bùn vừa dọn xong lại tràn xuống. Đoàn viên phải tranh thủ sau giờ học, giờ làm nên quân số thay đổi liên tục.
hong-son.jpg
Trên các nhóm zalo của Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, các thông tin hỗ trợ từ các xã được cập nhật liên tục. Vì thế, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang﻿ luôn có chỉ đạo sát sao, liên tục cập nhật tình hình và điều phối lực lượng từ các cơ sở. Trong ảnh: Thanh niên xã Hồng Sơn hỗ trợ dọn dẹp hội trường của xã sau khi nước rút.
Đức Anh
