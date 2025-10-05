Quyết liệt thực hiện ‘4 tại chỗ’ ứng phó bão lũ

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 (tên quốc tế là Matmo), Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn tuyệt đối không được chủ quan, bị động, cần xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết và bám sát phương châm “4 tại chỗ”, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Trang bị sẵn sàng, bảo đảm an toàn

Tại cuộc làm việc T.Ư Đoàn với các tỉnh, thành Đoàn (ngày 4/10), anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, công tác phòng chống thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện vai trò, hình ảnh của tổ chức Đoàn trong những thời điểm khó khăn và xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó bão lũ, anh Lâm yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn phải bám sát, đề cao và thực hiện quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng tại chỗ phải luôn sẵn sàng, có phương án nhanh chóng khi có sự điều động, được trang bị phương tiện bảo hộ, kỹ năng cơ bản. Phương tiện tại chỗ phải được trang bị sẵn sàng, mỗi tình nguyện viên phải có trang thiết bị bảo hộ cần thiết. Công tác hỗ trợ phải gắn với các tổ chức tại cơ sở như chi bộ, thôn, xóm.

Anh Nguyễn Tường Lâm tại cuộc làm việc ngày 4/10 với các tỉnh thành Đoàn.

Anh Lâm nhấn mạnh, phải có kịch bản ứng phó cụ thể, chia làm 3 giai đoạn trước, trong và sau bão. Trước bão, nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Các đội hình thanh niên phải báo cáo, đăng ký nhiệm vụ cụ thể với chính quyền địa phương.

Trong bão, thanh niên không phải là lực lượng chuyên nghiệp, cần hành động theo đúng năng lực của mình, đảm bảo an toàn cho lực lượng, theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Việc cứu hộ, cứu nạn trong tâm bão nên dành cho các lực lượng chuyên trách như công an, quân đội. Tuy nhiên, thanh niên vẫn phải sẵn sàng phối hợp khi có sự chỉ đạo và các phương án đảm bảo an toàn.

Sau bão là lúc lực lượng thanh niên phát huy vai trò xung kích mạnh mẽ nhất. Các tỉnh, thành đoàn triển khai rà soát, đánh giá, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt ưu tiên các địa điểm trọng yếu như trạm y tế, trường học để sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có thanh thiếu nhi gặp khó khăn.

Anh Lâm cho biết, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng. Các hội, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ cần phát huy vai trò chủ động trong việc huy động nguồn lực và hỗ trợ chuyên môn.

Là lúc tuổi trẻ Việt Nam nêu cao trách nhiệm, tiên phong

Song song với việc chỉ đạo ứng phó bão số 11, T.Ư Đoàn cũng đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chương trình phát động trong toàn Đoàn sẽ được triển khai đến hết ngày 30/10/2025.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam kêu gọi, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều giúp đồng bào vượt qua đau thương, sớm khôi phục nhà cửa, sản xuất, ổn định cuộc sống, để những em nhỏ có thể tiếp tục đến trường.

“Đây chính là lúc tuổi trẻ Việt Nam nêu cao trách nhiệm, tình cảm và bản lĩnh tiên phong, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái”, anh Triết nhấn mạnh.