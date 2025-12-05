'Vũ khí lý luận' sắc bén của Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội trong ngày 4/12.

Đại hội Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra với sự tham dự của 188 đại biểu đại diện cho gần 23.000 đoàn viên trong hệ thống Học viện với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tham gia chuyển đổi số toàn diện; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới của đất nước”.

Dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - cùng các đại biểu đến từ các đơn vị như Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, Đoàn Thanh niên Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Văn phòng Chính phủ...

PGS. TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Mạnh

Báo cáo kiểm điểm tại Đại hội, anh Phan Hoàng Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện - nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên, trong đó công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị được chú trọng.

Ban Chấp hành đã tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, giới thiệu để Đảng ủy Học viện và cấp ủy các đơn vị cử đoàn viên ưu tú tham dự lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu để kết nạp vào Đảng gần 1.200 đoàn viên ưu tú.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh Đức Mạnh

Với tinh thần dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận sôi nổi về các hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện hiện nay; tích cực đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện khóa IV nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu ra 22 anh chị tham gia vào Ban chấp hành và bầu 5 anh chị vào Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện; trong đó, anh Lương Quang Huy, anh Phan Hoàng Quỳnh, chị Đào Thị Loan giữ cương vị Phó Bí thư.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, triển khai các hoạt động bài bản, có chiều sâu và để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đức Mạnh

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai kiên trì, sáng tạo với những đợt sinh hoạt sâu rộng, thu hút hàng vạn lượt đoàn viên. Việc tổ chức thành công 12 hội thảo khoa học, 31 tọa đàm và 27 chương trình thông tin khoa học đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ Trường Đảng.

Đoàn Thanh niên Học viện cũng đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ", các nhóm xung kích 35 tại cơ sở đoàn tích cực xây dựng mạng lưới truyền thông với 12 fanpage và 1 nhóm, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, hoạt động hiệu quả trên không gian mạng.

Với hàng trăm bài viết chính luận sắc sảo, đạt nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi chính luận cấp Trung ương và Đảng ủy Khối cho thấy, thanh niên Học viện không chỉ có nhiệt huyết mà còn có “vũ khí lý luận” sắc bén để đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng, thanh niên Học viện phải trở thành lực lượng tinh nhuệ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số. "Tuổi trẻ Học viện phải là lực lượng chủ lực, chiếm lĩnh trận địa này", ông nói.