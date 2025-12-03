Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thanh niên dựng ‘ngôi nhà pin’

Hoài Nam

TPO - Phát huy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, đoàn thanh niên Hà Tĩnh đã xây dựng chuỗi công trình thanh niên “ngôi nhà pin” nhằm chung tay cùng người dân bảo vệ môi trường xanh.

Thanh niên dựng "ngôi nhà pin" góp phần bảo vệ môi trường. Clip: Hoài Nam
3492960009977391214-2.jpg
Những ngày qua, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) đã triển khai chuỗi công trình thanh niên mang tên “ngôi nhà pin” nhằm tuyên truyền và đồng hành cùng người dân chung tay bảo vệ môi trường sống.
942171b305fa8aa4d3eb.jpg
3794654371381672698.jpg
“Ngôi nhà pin” được các đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, giấy... Với thiết kế đơn giản và được sơn màu tạo nên tính thẩm mĩ cao. Nhờ vậy, mô hình không chỉ gọn gàng, dễ nhận diện mà còn phù hợp với môi trường sống.
3492960009977391214.jpg
Chị Phan Thị Nhung - Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn vẫn còn tình trạng pin đã qua sử dụng được bị bỏ lẫn trong rác sinh hoạt và trở thành một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, ý tưởng xây dựng "ngôi nhà pin" được các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thực hiện với mong muốn tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến người dân.
3794654371381672698-3.jpg
"Những “ngôi nhà pin” được thiết kế gọn gàng, dễ nhận diện, giúp người dân bỏ pin đã qua sử dụng đúng quy định. Từ đó giảm thiểu đáng kể lượng pin thải ra môi trường, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp trên địa bàn xã. Đến thời điểm hiện tại, đoàn xã đã hoàn thành 8 ngôi nhà pin, lắp đặt tại các xóm. Hàng tháng, đoàn thanh niên sẽ thu gom và đưa đến điểm tập kết pin cũ đúng nơi quy định", chị Phan Thị Nhung - Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa chia sẻ.
aba69837ec7e63203a6f.jpg
fb8dec12985b17054e4a.jpg
Những “ngôi nhà pin” được các đoàn viên, thanh niên lắp đặt tại khu dân cư đông đúc, nhà văn hoá thôn với mục đích tạo điểm thu gom pin cũ, giúp người dân dễ dàng mang pin đã qua sử dụng đến bỏ đúng nơi.
3492960009977391214-3.jpg
Theo Đoàn xã Kỳ Hoa, mô hình hướng tới hạn chế việc pin thải bị vứt lẫn trong rác sinh hoạt, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí, đồng thời hình thành thói quen phân loại, xử lý rác thải đặc thù cho cộng đồng.
98e27372073b8865d12a.jpg
Những “ngôi nhà pin” được dựng lên tại các khu dân cư đông đúc và nhà văn hoá thôn, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua những hành động nhỏ, thiết thực.
592678082-1263435325818695-5223648139349098546-n.jpg
Không chỉ tại xã Kỳ Hoa, mô hình "ngôi nhà pin" cũng đang được Đoàn xã Yên Hòa
(Hà Tĩnh) tổ chức triển khai và mang lại hiệu ứng tích cực trong tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
592904817-1263435292485365-7341404383859722764-n.jpg
“Ngôi nhà của pin” không chỉ dừng lại ở một địa bàn cụ thể, mà đã trở thành một phong trào lan tỏa góp phần hình thành văn hóa sống xanh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh.
Hoài Nam
