Thanh niên dựng ‘ngôi nhà pin’

TPO - Phát huy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, đoàn thanh niên Hà Tĩnh đã xây dựng chuỗi công trình thanh niên “ngôi nhà pin” nhằm chung tay cùng người dân bảo vệ môi trường xanh.
“Ngôi nhà pin” được các đoàn viên, thanh niên chung tay thực hiện, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, giấy... Với thiết kế đơn giản và được sơn màu tạo nên tính thẩm mĩ cao. Nhờ vậy, mô hình không chỉ gọn gàng, dễ nhận diện mà còn phù hợp với môi trường sống.
Những “ngôi nhà pin” được các đoàn viên, thanh niên lắp đặt tại khu dân cư đông đúc, nhà văn hoá thôn với mục đích tạo điểm thu gom pin cũ, giúp người dân dễ dàng mang pin đã qua sử dụng đến bỏ đúng nơi.