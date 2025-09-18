Hà Tĩnh ra mắt 2 công trình thanh niên chuyển đổi số hỗ trợ cán bộ Đoàn

TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vừa ra mắt hai công trình thanh niên ứng dụng chuyển đổi số, gồm “AI đồng hành cùng cán bộ Đoàn” và “Nền tảng số dữ liệu lớn của Đoàn”, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ứng dụng AI vào công tác Đoàn.

Chiều 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ ra mắt 2 công trình thanh niên ứng dụng chuyển đổi số, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Hai công trình thanh niên gồm: “AI đồng hành cùng cán bộ Đoàn” và “Nền tảng số dữ liệu lớn của Đoàn”. Đây là những sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp các yếu tố của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Hà Tĩnh ra mắt 2 công trình thanh niên chuyển đổi số hỗ trợ cán bộ Đoàn.

Các công trình hướng tới việc tạo lập công cụ làm việc thông minh, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên toàn tỉnh trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động Đoàn.

Việc ra mắt hai công trình này là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số tại địa phương.

Việc tiên phong triển khai các công trình thanh niên gắn với chuyển đổi số nhằm hỗ trợ, đưa ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác Đoàn.

Thông qua việc triển khai các công trình thanh niên gắn với chuyển đổi số, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời đại mới.