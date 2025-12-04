Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” diễn ra phiên thứ nhất. Trong số 345 đại biểu tham dự Đại hội, có 335 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiều 4/12, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển” diễn ra phiên thứ nhất.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng của tuổi trẻ toàn tỉnh Ninh Bình. Trong đó, có 233 đại biểu nam, 112 đại biểu nữ. Có 335 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về trình độ chuyên môn, có 45 đại biểu là thạc sĩ, 283 đại biểu trình độ đại học. Đại biểu trẻ nhất sinh năm 2010, đại biểu lớn tuổi nhất sinh năm 1981. Tuổi bình quân của đại hội là 37.

Phiên thứ nhất Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Tại phiên thứ nhất đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 11 anh, chị; đoàn thư ký gồm 2 anh, chị; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế Đại hội.

Trong phiên thứ nhất, Đại hội diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Tỉnh đoàn trình tại Đại hội; tọa đàm “Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của thanh niên Ninh Bình”.

Anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Ninh Bình thông tin đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Lê Thị Mai Phương – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình trình bày dự thảo Chương trình làm việc; Nội quy, quy chế của Đại hội. Ảnh: Đức Lâm

Chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Lâm

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ

Trước giờ Đại hội bước vào phiên thứ nhất, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình kêu gọi đại biểu dự đại hội phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” bằng những hành động cụ thể và thiết thực tích cực sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Lâm

“Mỗi tấm lòng - sự sẻ chia- đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất”, anh Trần Ngọc Nam bày tỏ.

Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê; nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên", anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.