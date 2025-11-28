Tuổi trẻ Ninh Bình xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng

TPO - Phong trào Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Bình nhiệm kỳ qua tiếp tục có nhiều dấu ấn nổi bật, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ. Các hoạt động tình nguyện được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng chuyển đổi số của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai 10.881 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 63 công trình cấp tỉnh, 533 công trình cấp huyện, 10.285 công trình, phần việc cấp cơ sở.

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như: hàng cây thanh niên, đường cây thanh niên; bộ dụng cụ thể thao ngoài trời, gương cầu ATGT...

Các hoạt động an sinh xã hội của tuổi trẻ Ninh Bình được tổ chức liên tục trong nhiệm kỳ qua.

Số lượng thanh niên được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường ngày càng nhiều; hợp tác xã thanh niên đã phát triển cả về số lượng lẫn quy mô; xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp số, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình nông nghiệp tuần hoàn trong thanh niên.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” được phối hợp triển khai có hiệu quả. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được quan tâm triển khai với nhiều sản phẩm của thanh niên được đánh giá, xếp hạng 3 sao, 4 sao.

Về hoạt động triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập các đội hình hỗ trợ người dân tại các Trung tâm phục vụ hành chính công, khu vực địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, hỗ trợ cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên và đổi Thẻ đảng viên; phối hợp với MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nền tảng “Mặt trận số”; phong trào “Bình dân học vụ số”.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã chia thành các nhóm nhỏ đến nhà người dân để hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tích hợp các chức năng trên ứng dụng VNeID, đăng ký giấy tờ hành chính, khai báo y tế, bảo hiểm xã hội số, nộp thuế điện tử; quét mã QR, tra cứu và kê khai hồ sơ trực tuyến....

Đồng thời, tập trung xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ, để lại nhiều dấu ấn và hình ảnh đẹp của tuổi trẻ vì cộng đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như: Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Tết ấm tình thương”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, Ngày hội “Thanh niên hiến máu tình nguyện”, Hỗ trợ triển khai dự án Đường dây 500kV mạch 3….

Nhiều dấu ấn nổi bật trong phong trào Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Bình nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng, đóng góp 3.420 ngày công xây dựng mới 34 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ trên 2 tỷ đồng...

Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình cũng duy trì hơn 500 các đội hình tình nguyện trong các đợt hoạt động cao điểm với 25.000 lượt ĐVTN tham gia; tham gia tu sửa, xây mới hơn 300 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi và tặng 24.255 suất quà cho các đối tượng người già neo đơn, gia đình chính sách, thanh niên công nhân tổng trị giá hơn 14,5 tỷ đồng.

Các cấp bộ Đoàn đã duy trì 130 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 2.600 lượt tình nguyện viên là sinh viên, cán bộ, công chức trẻ, lực lượng công an cơ sở và những đoàn viên, thanh niên có hiểu biết, kỹ năng về công nghệ thông tin và các nền tảng số tham gia hỗ trợ trên 110.000 lượt người dân.