Nữ đoàn viên Công đoàn với nụ cười nghề cơ khí

Hơn 15 năm gắn bó với Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 (Phú Thọ), chị Đặng Thị Lượng, Phó Trưởng phòng Hoàn thành, đã trở thành tấm gương tiêu biểu của lao động nữ thời 4.0 – cần cù, sáng tạo và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Với hàng chục sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, chị không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới trong toàn bộ công nhân nữ của nhà máy.

Trong khu nhà xưởng rộng mênh mông của Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 (tỉnh Phú Thọ), dáng người nhỏ nhắn của chị Đặng Thị Lượng – Phó Trưởng phòng Hoàn thành – luôn dễ nhận ra giữa những dãy máy móc vận hành liên tục. Hơn 15 năm gắn bó với nghề cơ khí chính xác, chị không chỉ được đồng nghiệp biết đến bởi tay nghề vững vàng mà còn bởi tinh thần sáng tạo, tận tâm và nụ cười hiền hậu luôn thường trực.

Chị Đặng Thị Lượng cùng đồng nghiệp của mình tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 - Ảnh: NCVV

Gia nhập công ty từ năm 2008, chị Lượng từng trải qua nhiều vị trí công việc trước khi trở thành Phó Trưởng phòng Hoàn thành – nơi có hơn 120 lao động nữ trên tổng số gần 700 công nhân. Ở bất kỳ cương vị nào, chị cũng giữ cho mình nguyên tắc: “Làm việc bằng tâm, nghĩ cho người khác như nghĩ cho chính mình.”

“Tôi luôn tin rằng, khi mọi người được quan tâm và tôn trọng, họ sẽ làm việc tốt hơn. Và khi ai cũng thấy mình có giá trị, tập thể ấy sẽ mạnh mẽ hơn,” chị Lương chia sẻ.

Không chỉ là một người quản lý trách nhiệm, chị Lượng còn là “kho ý tưởng” của bộ phận. Trong 5 năm qua, mỗi năm chị đều có ít nhất hai sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Tiêu biểu là sáng kiến chia nhỏ thao tác kiểm Jig năm 2023 giúp giảm hai nhân công/ca, tiết kiệm hơn 253 triệu đồng mỗi năm; hay điều chỉnh chiều dài túi ni-lông đóng gói giúp tiết kiệm thêm hơn 200 triệu đồng.

Năm 2024, các đề án cải tiến do chị thực hiện tiếp tục cho hiệu quả rõ rệt: từ đề án 24KZ0874 tiết kiệm 50 triệu đồng đến dự án tăng sản lượng nhóm 3 giúp doanh nghiệp giảm chi phí gần 200 triệu đồng. Với chị, sáng kiến không phải là điều gì lớn lao, mà là nhìn sâu hơn vào công việc hằng ngày để phát hiện điểm có thể làm tốt hơn.

Chị chia sẻ: “Sáng kiến không chỉ để làm lợi cho công ty mà còn giúp đồng nghiệp đỡ vất vả. Chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, khi cả tập thể cùng hưởng lợi, thì đó đã là thành công rồi.”

Không chỉ sáng tạo cho riêng mình, chị Lượng còn truyền cảm hứng đổi mới đến toàn bộ tổ sản xuất. 100% công nhân trong tổ của chị có sáng kiến trong năm 2024, nhiều người vượt chỉ tiêu, giúp bộ phận Hoàn thành được tặng Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất”. Đồng nghiệp gọi chị là “người chị cả” – nghiêm khắc nhưng luôn gần gũi, sẵn sàng sẻ chia và hướng dẫn từng thao tác nhỏ cho người mới.

Người phụ nữ của công đoàn

Giữa bộn bề công việc, chị Đặng Thị Lượng vẫn giữ cho mình vẻ giản dị, chu đáo của người phụ nữ trong gia đình. Ở ngôi nhà nhỏ tại xã Vũ Di (Vĩnh Tường, Phú Thọ), chị cùng chồng – cũng là công nhân – vừa chăm sóc cha mẹ già ngoài 80 tuổi, vừa nuôi dạy hai con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Ngoài giờ làm, anh chị vẫn tranh thủ canh tác 5 sào ruộng và chăn nuôi thêm để cải thiện thu nhập.

Với chị, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” không chỉ là danh hiệu mà là một cách sống có trách nhiệm – với công việc, với gia đình và với chính bản thân. Nhiều năm liền, chị được công nhận danh hiệu này và lan tỏa phong trào đến toàn bộ nữ đoàn viên trong tổ. Riêng năm 2024, có 80% chị em đạt danh hiệu, trong đó 19 người được khen thưởng ở các cấp công đoàn.

Không dừng lại ở sản xuất, chị Lượng còn là hạt nhân gắn kết tập thể, luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đồng nghiệp. Nhiều chị em trong xưởng tâm sự, mỗi khi gặp khó khăn, họ đều tìm đến chị – không chỉ để chia sẻ mà còn để được tiếp thêm năng lượng tích cực.

Chị cũng là người khởi xướng phong trào “Nuôi lợn nhựa nhân ái”, một mô hình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Mỗi tháng, sau khi nhận lương, các đoàn viên trong tổ góp một khoản tùy tâm vào chú “lợn nhựa” chung. Cuối năm, số tiền này được dùng để thăm hỏi, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo. Trong năm vừa qua, tổ của chị thường xuyên đến thăm hai cháu là con của nhân viên trong bộ phận đang điều trị bệnh ung thư máu.

Với chị, hai chữ “Công đoàn” không chỉ là tổ chức bảo vệ quyền lợi, mà còn là mái nhà chung, nơi mọi người cùng chia sẻ để vững vàng trong cuộc sống và yên tâm làm việc. Chính tinh thần nhân ái, trách nhiệm và gắn bó ấy khiến chị được đồng nghiệp yêu mến, xem như điểm tựa tinh thần trong công ty.

Ở COSMOS1, có nhiều người giỏi và tận tâm, nhưng chị Đặng Thị Lượng vẫn để lại dấu ấn đặc biệt của một lao động nữ sáng tạo, nhân hậu và kiên cường. Hơn cả những sáng kiến mang lại giá trị kinh tế, chị là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng yêu nghề và tinh thần sẻ chia.

Với những đóng góp trên, Chị Đặng Thị Lượng là một trong 10 nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Trong buổi Lễ trao giải thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình và là hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Các chị không chỉ quản trị gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng con cái mà còn là người bảo tồn, gìn giữ mạch nguồn tinh hoa văn hóa truyền thống; nuôi dưỡng, lan tỏa lòng nhân ái, chia sẻ yêu thương, xây dựng những giá trị đạo đức tốt đẹp, tạo nên một hậu phương vững chắc cho xã hội.

“Các chị, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, nhưng đều tỏa sáng bởi ý chí vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo và một trái tim nhân ái. Các chị chính là đại diện tiêu biểu cho những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam "Bản lĩnh, Trí tuệ, Nhân ái và Khát vọng" trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.