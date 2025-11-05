Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 1 tỉ đồng hỗ trợ công nhân Đà Nẵng sau mưa lũ

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chia sẻ khó khăn với công nhân lao động Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ, chiều 4/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Báo Tuổi Trẻ đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho Liên đoàn Lao động thành phố, giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Chiều 4/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đại diện Báo Tuổi Trẻ đã trực tiếp trao 1 tỉ đồng hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng, và bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đóng góp 500 triệu đồng thông qua chương trình thiện nguyện.

tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-bao-tuoi-tre-trao-1-ti-dong-ho-tro-cong-nhan-da-nang-bi-thiet-hai-do-mua-bao-anh-5-176225331554795390532.jpg
Ông Ngọ Duy Hiểu (bìa phải), Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đại diện báo Tuổi Trẻ (bìa trái) đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng - Ảnh: VT

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, ông Ngọ Duy Hiểu gửi lời chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến đoàn viên, người lao động Đà Nẵng – những người vừa trải qua những ngày vô cùng gian khó do thiên tai.

“Chúng tôi hình dung được thiệt hại rất lớn mà anh chị em đã phải đối mặt. Chỉ cần mất điện, mất nước một ngày, sinh hoạt đã đảo lộn; nhưng ở đây, nhiều người còn mất cả tài sản, phương tiện, thậm chí sinh kế. Dù vậy, tinh thần đoàn kết và sẻ chia đã giúp chúng ta đứng vững,” ông Hiểu nói.

Ông nhấn mạnh, sự hỗ trợ hôm nay mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, thể hiện tình cảm của tổ chức công đoàn và cộng đồng xã hội dành cho người lao động: “Một đồng hỗ trợ, một lời động viên trong lúc này đều mang giá trị to lớn, giúp công nhân có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn,” ông nói.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng trao 30 suất quà của Tổng Liên đoàn cho đoàn viên Công đoàn Công ty CP Dệt may 29-3, những người chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

77e46d8e7ce3f0bda9f2-17622534030431869238214.jpg
Ông Ngọ Duy Hiểu trao hỗ trợ cho công nhân Công ty cổ phần Dệt may 29-3 (TP Đà Nẵng) - Ảnh: V.T.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, ông Lê Văn Đại – Phó Chủ tịch Thường trực – cho biết công tác hỗ trợ được chia làm hai giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp hơn 10.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng, giúp họ khắc phục thiệt hại, ổn định sinh hoạt.

Giai đoạn hai, Liên đoàn sẽ động viên, hỗ trợ các lực lượng cứu hộ, các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm các chốt, ban chỉ huy phòng chống lụt bão tại doanh nghiệp, địa phương để đẩy nhanh tiến độ phục hồi sản xuất.

“Liên đoàn Lao động thành phố cam kết đưa nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn và Báo Tuổi Trẻ đến đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch,” ông Đại khẳng định.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời của Liên đoàn Lao động Đà Nẵng trong việc lên kế hoạch hỗ trợ công nhân sau lũ, đồng thời đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

“Trong hoạn nạn mới thấy hết giá trị của sự gắn kết. Đây là lúc tổ chức công đoàn khẳng định vai trò là điểm tựa của người lao động – luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất,” ông Hiểu nhận định.

Phùng Linh
#Liên đoàn Lao động Việt Nam #hỗ trợ công nhân Đà Nẵng #mưa lũ Đà Nẵng #hỗ trợ khẩn cấp #đoàn viên công đoàn #báo Tuổi Trẻ #thiệt hại mưa lũ

