Công đoàn Việt Nam mang Tết đủ đầy đến với hàng trăm nghìn người lao động

TPO - Hướng tới một cái Tết đủ đầy cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai hai chương trình lớn: “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” và “Chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn”, mang hàng Việt, tấm vé nghĩa tình và niềm vui đoàn viên đến hàng trăm nghìn người lao động khắp cả nước.

Hỗ trợ phiếu mua hàng cho 200.000 đoàn viên công đoàn

Nhằm mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp cho đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa triển khai hai chương trình lớn: “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” và “Chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026”.

Tổng LĐLĐVN sẽ hỗ trợ 200.000 đoàn viên công đoàn trên cả nước phiếu mua hàng điện tử (e-voucher) trị giá 500.000 đồng/người. Ảnh: Thanh Hùng.

Bà Trần Thị Thanh Hà – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN – cho biết, chương trình “Chợ Tết Công đoàn” được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết số 07/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”.

Theo bà Hà, “Chợ Tết Công đoàn” là mô hình thương mại điện tử có ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp đoàn viên công đoàn – đặc biệt là người lao động ở vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất – có cơ hội tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng cao với giá ưu đãi, thông qua hình thức mua sắm trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Tổng LĐLĐVN sẽ hỗ trợ 200.000 đoàn viên công đoàn trên cả nước phiếu mua hàng điện tử (e-voucher) trị giá 500.000 đồng/người, giúp họ mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trên website chính thức https://chotet.congdoan.vn hoặc ứng dụng di động “Chợ Tết Công đoàn” tương thích với hệ điều hành iOS và Android. Chương trình diễn ra từ 0h00 ngày 20/12/2025 đến 24h00 ngày 3/2/2026 (tức từ ngày 1/11 đến 16/12 năm Ất Tỵ 2025).

Các sản phẩm trong chương trình đều do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối và bảo hành chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mạng lưới chăm sóc khách hàng toàn quốc, đảm bảo chất lượng theo đúng tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đối tượng được ưu tiên gồm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, hoặc cán bộ công đoàn đang gặp khó do sắp xếp bộ máy, di chuyển công tác xa. Những đoàn viên từng được hỗ trợ trong “Chợ Tết Công đoàn 2025” nhưng chưa kịp mua hàng hoặc chưa nhận được sản phẩm cũng được ưu tiên tham gia đợt này.

Hàng nghìn tấm vé nghĩa tình đưa người lao động về quê đón Tết

Cùng với đó, Tổng LĐLĐVN cũng triển khai hoạt động “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” và “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” để những người lao động xa quê được trở về đoàn tụ bên gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, Tổng LĐLĐVN sẽ trao tặng 500 vé máy bay một chiều và 500 suất quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Mỗi người được hỗ trợ có thể đi cùng một người thân (vợ/chồng, bố mẹ hoặc con).

Cùng với đó, Tổng LĐLĐVN cũng tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”, hỗ trợ 2.000 vé tàu khứ hồi và 2.000 suất quà trị giá 300.000 đồng, giúp người lao động tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Công đoàn Đường sắt Việt Nam trở về quê ở miền Trung, miền Bắc. Các chuyến tàu sẽ khởi hành tại ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa, đưa người lao động cùng gia đình trở về đoàn tụ bên người thân sau một năm làm việc vất vả.

Nguồn kinh phí của chương trình được huy động từ tài chính công đoàn cấp Tổng LĐLĐVN, nguồn xã hội hóa và sự đồng hành của các đối tác hợp tác chiến lược. Tất cả quy trình xét chọn, hỗ trợ và bảo mật thông tin đoàn viên được thực hiện minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hai chương trình lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn “Tết đủ đầy – Xuân sum vầy”, khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống người lao động trong hành trình phát triển đất nước.