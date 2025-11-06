Từ công nhân xưởng gỗ đến nữ Chủ tịch công đoàn tạo 'hạnh phúc nơi làm việc'

TPO - Xuất thân từ vùng quê nghèo Thanh Hóa, chị Lê Thị Hương từng chỉ là một công nhân giản dị trong dây chuyền sản xuất. Hai mươi năm sau, chị trở thành Giám đốc Tài chính – Nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn của doanh nghiệp hơn 1.000 lao động, người khởi xướng nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng và biến công ty thành “ngôi nhà thứ hai” cho công nhân.

Xuất thân từ vùng quê nghèo Thanh Hóa, hơn 20 năm trước, chị Lê Thị Hương rời quê vào Nam lập nghiệp. Từ một công nhân sản xuất trực tiếp tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh), bằng sự cần cù và tinh thần ham học hỏi, chị từng bước khẳng định năng lực, uy tín và được đề bạt làm Giám đốc Tài chính – Nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Bà Lê Thị Hương có nhiều sáng kiến và kiến nghị các chính sách phúc lợi cho người lao động - Ảnh: Đình Trọng.

Trong suốt quá trình làm việc, chị Hương luôn say mê nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, tìm giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất. Nhiều sáng kiến của chị đã mang lại hiệu quả rõ rệt, trong đó nổi bật là cải tiến máy tạo phôi giấy carton, giúp tăng gấp đôi sản lượng và rút ngắn thời gian sản xuất từ 2,5 giờ xuống còn 1,25 giờ. Giải pháp này làm lợi cho công ty khoảng 900 triệu đồng mỗi năm, đồng thời giảm đáng kể sức lao động cho công nhân.

Không chỉ sáng tạo trong sản xuất, chị Hương còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn doanh nghiệp có hơn 1.000 lao động. Nhiều năm liền, chị được tập thể ghi nhận là người truyền năng lượng tích cực, biết kết nối, khích lệ người lao động nỗ lực học hỏi, phấn đấu. Với những đóng góp thiết thực ấy, chị được đề nghị trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên năng động, sáng tạo, trách nhiệm” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025.

Dấu ấn người cán bộ công đoàn hết lòng vì đoàn viên

Ở cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Lê Thị Hương được biết đến như một “cầu nối” giữa người lao động và ban giám đốc. Với quan điểm “công đoàn phải là nơi để công nhân gửi gắm niềm tin”, chị luôn chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tham mưu cho doanh nghiệp nhiều chính sách thiết thực.

Nhờ đề xuất của chị, công ty đã ban hành nhiều chế độ phúc lợi: đảm bảo lương, thưởng, các khoản bảo hiểm đầy đủ; nâng chất lượng bữa ăn ca; hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng khu sinh hoạt văn hóa – thể thao trị giá 800 triệu đồng với thư viện đọc sách, khu vui chơi, khu nghỉ trưa thoáng mát. Đây là một trong những mô hình chăm lo sáng tạo được Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đánh giá cao.

Chị Hương cũng khởi xướng nhiều hoạt động gắn kết như “Bữa cơm Công đoàn”, chương trình chúc mừng sinh nhật đoàn viên, hay tặng quà đột xuất cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Dịp Quốc khánh 2-9, công ty còn tổ chức cho những công nhân xuất sắc ra Hà Nội tham quan – một phần thưởng tinh thần ý nghĩa do chính công đoàn đề xuất.

Không dừng ở phạm vi doanh nghiệp, chị Hương còn tích cực tham gia các phong trào xã hội, vận động doanh nghiệp hỗ trợ 1 tỉ đồng cho đồng bào vùng bão lũ năm 2024, quyên góp giúp học sinh nghèo vượt khó tại địa phương. Đồng thời, chị đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa – lịch sử dân tộc, khơi dậy tinh thần tự hào Việt Nam trong công nhân qua các hoạt động chào cờ, xem phim tư liệu, mặc áo cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ lớn.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Công ty Cửa Ý – Á Châu là đơn vị điển hình trong chăm lo đời sống công nhân. Thành quả ấy có dấu ấn rất lớn của Chủ tịch Công đoàn cơ sở Lê Thị Hương, người luôn tận tâm, trách nhiệm và đặt người lao động ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động”.

Với sự bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, chị Lê Thị Hương đã trở thành hình mẫu của người cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới – giỏi việc nước, đảm việc nhà, lan tỏa tinh thần sáng tạo và nhân ái đến cộng đồng lao động.