LÂM ĐỒNG: Một người tử vong nghi bị đá trên xe ben rơi trúng

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến một người tử vong, nghi do tảng đá rơi từ xe ben trúng ô tô đang lưu thông trên đèo Đại Ninh.

Trưa 8/12, lãnh đạo UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đã nắm thông tin vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh.

Theo thông tin ban đầu, một ô tô chở khách lưu thông theo hướng từ Bình Thuận (cũ) lên Đà Lạt. Khi đến đèo Đại Ninh (trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn), ô tô nghi bị tảng đá lớn rơi từ thùng một xe ben đang lưu thông đè trúng.

Đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận các nạn nhân, trong đó một người đã tử vong và một người khác bị thương đang được điều trị. Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại nhà đại thể của bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Phan Sơn cho hay, lực lượng công an xã đã có mặt xác định hiện trường, tuy nhiên thời điểm kiểm tra, hiện trường không còn dấu vết. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh và truy tìm phương tiện liên quan.

Được biết, tuyến quốc lộ 28B đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp. Dọc tuyến đường này có rất nhiều xe ben phục vụ thi công.