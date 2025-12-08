Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Rơi nước mắt cảnh người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích suốt một tuần

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều ngày qua, người đàn ông lặng lẽ ngồi trên bờ sông Krông Ana – nơi phát hiện xe máy và cặp sách của con gái mất tích gần một tuần nay.

Sáng 8/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp cùng người dân tích cực tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không về nhà. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm kiếm quanh khu vực và liên hệ bạn bè của em nhưng không có manh mối. Ngay sau đó, người thân đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của em T. để lại gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana), cách nhà em khoảng 80km.

tienphong-1.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm em T.

Tại bờ sông Krông Ana, nhiều người theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm. Ai cũng không khỏi xót xa trước hình ảnh người cha lặng lẽ ngồi trên bờ sông, ánh mắt dõi theo dòng nước. Ông chia sẻ, ngày nào gia đình cũng ra bờ sông, mong một tín hiệu từ con. T. là con gái đầu trong gia đình có ba chị em.

“Cả tuần trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của con, cả gia đình như ngồi trên đống lửa, nỗi lo lắng và đau xót không thể tả”, người cha nghẹn ngào nói.

tienphong.jpg
Cha của nữ sinh ngồi bên bờ sông ngóng tin con.

Một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cho biết, đến sáng 8/12, nhà trường vẫn chưa nhận được thông tin mới về em T., và vẫn hồi hộp chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng cũng như gia đình.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #mất tích #xót xa #bờ sông #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục