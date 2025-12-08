Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vùng đất 'chết' dưới dòng chảy của Thuỷ điện sông Ba Hạ

Tiền Lê

TPO - Tới Thuỷ điện sông Ba Hạ, người ta không khỏi lạnh người khi chứng kiến quả "bom nước" đã xả lũ xuống vùng hạ du khiến cây cối xác xơ, mang màu xám ám đảm như vùng đất "chết".

tp-c_24.jpg
Nhà máy Thuỷ điện sông Ba Hạ﻿ nằm trên Sông Ba, thuộc địa phận hai huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) và huyện Krông Pa (cũ) tỉnh Gia Lai.
tp-song-ba-ha-2.jpg﻿
﻿tp-song-ba-ha-3.jpg
tp-c_6-9629.jpg
Thời điểm phóng viên Tiền Phong ghi nhận, cửa xả đập thuỷ điện đã dịu đi, không còn khủng khiếp như ngày 19/11 khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100 m³/s, đây là mức xả lịch sử.
tp-thuy-dien-song-ba-ha.jpg
Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH, trụ sở tại phường Tuy Hoà, Đắk Lắk).
tp-c_8.jpg
tp-song-ba-ha-1.jpg
Ngày 27/12/2007, Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ với vốn điều lệ hơn 1.240 tỷ đồng.
tp-song-ba-ha-3.jpg
tp-c_tien-phong-3306.jpg
Nhà máy thủy điện﻿ này cung cấp cho hệ thống điện quốc gia với công suất 220MW, công suất đảm bảo 33,3MW, điện lượng trung bình nhiều năm 825 triệu kWh. Ngoài ra công trình còn tham gia hạn chế lũ và tạo nguồn nước cho hạ lưu.
tp-c_12-2658.jpg
Vùng hạ du bị dòng nước lũ khủng khiếp cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó.
tp-c_tien-phong-8319.jpg
tp-c_10-4500.jpg
tp-c_11-9281.jpg
Màu ảm đảm dưới vùng hạ du của thuỷ điện sông Ba Hạ.
ba-ha.jpg
tp-c_23.jpg
Những cây lớn nằm rạp trước sức mạnh của dòng nước lũ.
tp-c_22.jpg
tp-c_1-5447.jpg
tp-c_18-4222.jpg
Dòng nước lũ thổi bay đất cát, làm lộ lớp đá.
tp-c_thuy-dien.jpg
Vùng đất "chết" dưới vùng hạ du khiến người ta không khỏi choáng ngợp.
3.jpg
60667733230003227.jpg
673319395492218209.jpg
Bên trong Nhà máy Thuỷ điện sông Ba Hạ.
Đập thuỷ điện sông Ba Hạ.

Đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi xả lũ kỷ lục. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa đạt 16.120m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100m³/s, đây là mức xả lịch sử.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử này khiến 63 người chết, 8 người mất tích, ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại cho hơn 3 triệu gia súc, gia cầm, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản và 100 ha nuôi tôm, với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 5.500 tỷ đồng.

Tiền Lê
#Thủy điện sông Ba Hạ #thiệt hại #lũ lụt #Phú Yên #Gia Lai #Đắk Lắk #xả lũ #bom nước #vùng đất chết #Hoà Thịnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục