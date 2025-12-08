Vùng đất 'chết' dưới dòng chảy của Thuỷ điện sông Ba Hạ

TPO - Tới Thuỷ điện sông Ba Hạ, người ta không khỏi lạnh người khi chứng kiến quả "bom nước" đã xả lũ xuống vùng hạ du khiến cây cối xác xơ, mang màu xám ám đảm như vùng đất "chết".
Thời điểm phóng viên Tiền Phong ghi nhận, cửa xả đập thuỷ điện đã dịu đi, không còn khủng khiếp như ngày 19/11 khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100 m³/s, đây là mức xả lịch sử.
Ngày 27/12/2007, Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ với vốn điều lệ hơn 1.240 tỷ đồng.
Màu ảm đảm dưới vùng hạ du của thuỷ điện sông Ba Hạ.
Dòng nước lũ thổi bay đất cát, làm lộ lớp đá.
Bên trong Nhà máy Thuỷ điện sông Ba Hạ.
Đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi xả lũ kỷ lục. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa đạt 16.120m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100m³/s, đây là mức xả lịch sử.
Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử này khiến 63 người chết, 8 người mất tích, ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại cho hơn 3 triệu gia súc, gia cầm, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản và 100 ha nuôi tôm, với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 5.500 tỷ đồng.