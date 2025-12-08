Vùng đất 'chết' dưới dòng chảy của Thuỷ điện sông Ba Hạ

Đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi xả lũ kỷ lục. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa đạt 16.120m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100m³/s, đây là mức xả lịch sử.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử này khiến 63 người chết, 8 người mất tích, ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác. Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại cho hơn 3 triệu gia súc, gia cầm, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản và 100 ha nuôi tôm, với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 5.500 tỷ đồng.