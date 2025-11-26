Gượng dậy sau lũ dữ

TP - Nước lũ đi qua để lại thiệt hại lớn về người, tài sản tại khu vực tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk). Giữa cái lạnh lẽo, trống vắng ấy, bộ đội, công an, lực lượng thanh niên... chính là điểm tựa giúp người dân vững tin trong hoạn nạn.

Sau khi nước rút, lực lượng bộ đội, công an, thanh niên dọn dẹp chợ Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh). Hôm qua, chợ bắt đầu mở ki ốt, dọn rửa hàng hóa sau thời gian dài chìm trong nước lũ. Chị Nguyễn Thị Trang (45 tuổi, tiểu thương chợ Hoà Thịnh) than thở: “Mưa lũ đã khiến toàn bộ số hàng hoá quần áo dính bùn đất, đây là số hàng sẽ bán cho dịp Tết. Hàng nhập mới về mà giờ thiệt hại quá nặng, mở đồ ra giặt thành đồ cũ, người ta có mua nữa đâu”.

Bộ đội dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa cho dân

Theo chị Trang, đợt lũ này chị lỗ gần 400 triệu đồng, hàng ướt hỏng chất đống không biết vứt bỏ đi đâu. "Nhờ các bạn thanh niên, bộ đội, công an mà chợ sớm hoạt động trở lại để buôn bán hàng hoá cho bà con”, chị Trang nói.

Cách đó không xa, ông Lê Thanh Chính (60 tuổi, tiểu thương chợ Hoà Thịnh) thuê thợ phá khóa ki ốt, vì nước lũ làm cửa cuốn không mở ra được. Ông ngồi rửa mấy túi kẹo bánh với hy vọng nước không ngấm vào làm hỏng. Ông nói tiểu thương ở chợ này thiệt hại 100%, hàng để bán Tết giờ mất trắng. Nhà ông Chính mất gần 300 triệu đồng tiền bánh kẹo.

Các đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk dọn dẹp rác thải để người dân sớm quay lại sản xuất

Ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, đến nay, trận mưa lũ khiến 25 người chết, 4.820 nhà bị ngập nước hoàn toàn, 24 nhà bị sập đổ, 65 con bò bị chết... Ước tính tổng thiệt hại của xã hơn 560 tỷ đồng. Sau lũ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội, thanh niên và toàn bộ hệ thống chính trị rà soát, tiếp cận, hỗ trợ bà con vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa…

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ lịch sử

Ông Hoại gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã tiếp tế những mặt hàng thiết yếu cho người dân, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để giúp bà con sớm khắc phục hậu quả sau lũ.

“Chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty Môi trường khu vực Tây Hòa - Đông Hòa để xử lý các trường hợp gia súc, gia cầm chết, vận chuyển về khu tập trung xử lý. Số lượng rất lớn nên công tác thu gom được thực hiện theo từng bước. Địa phương huy động phương tiện tại chỗ như xe công nông, máy cày, xe tải nhỏ để dọn dẹp, tập kết rác thải nhằm xử lý môi trường. Lực lượng y tế đã tiến hành phun hóa chất khử trùng, sử dụng Cloramin B để xử lý các giếng nước”, ông Hoại cho biết.

Theo ông Hoại, đến thời điểm này, các thôn đã cơ bản xử lý nguồn nước bằng Cloramin B, đồng thời nhờ lực lượng bộ đội phun khử trùng tại các điểm ngập sâu, ngập lâu ngày. Sau lũ, nhiều phòng học đổ sập, sách vở bị cuốn trôi, trang thiết bị hư hỏng nặng. Bởi vậy, xã đã nhờ bộ đội, công an hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế. Sau đó chỉ đạo các trường bố trí những điểm trường cũ còn có thể sử dụng, bảo đảm theo kế hoạch ngày 25/11, trở lại giảng dạy.

Sau khi nước rút, Công an xã Hòa Thịnh đã triển khai toàn bộ quân số đi dọn dẹp, chặt cây, vệ sinh môi trường; giúp dân di chuyển tài sản, rồi hỗ trợ hơn 100 đoàn thiện nguyện tặng quà, nhu yếu phẩm cho bà con. Ngoài ra, Công an xã Hoà Thịnh thường xuyên cử lực lượng xuống động viên, chia sẻ, hỗ trợ người dân có người nhà bị chết do mưa lũ.