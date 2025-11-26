Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hơn 100 bộ đội khẩn cấp gia cố đê vỡ ở Gia Lai sau lũ lịch sử

Trương Định
TPO - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Cơn lũ lịch sử từ ngày 18-20/11 đã cuốn vỡ nhiều đoạn đê ở hạ du sông Hà Thanh, gây ngập nặng hàng chục nghìn nhà dân.

Tuyến đê Hà Thanh (thôn Vân Hội) bị vỡ khoảng 100m, còn đê Luật Lễ (thôn Luật Lễ) vỡ khoảng 30m. Việc hai tuyến đê xung yếu bị vỡ khiến nước lũ tràn vào các khu dân cư phía sau, gây ngập úng diện rộng.

d1.jpg
Bộ đội vác bao cát khắc phục đoạn đê bị vỡ.
d6.jpg
d7.jpg
Đoạn đê qua thôn Vân Hội bị lũ đánh vỡ.

Trong ngày 25/11, lực lượng tại chỗ của xã Tuy Phước và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng các phương tiện chuyên dụng tiến hành khắc phục đoạn đê bị vỡ.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng khắc phục, thượng tá Dương Tiến Đoàn - Phó Chính ủy Lữ đoàn 573, chia sẻ đây là trách nhiệm của quân đội trong thời bình. Hiện tại, khối lượng công việc còn rất nhiều. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm hoàn thành việc khắc phục 2 tuyến đê nhanh nhất có thể, khi nào xong mới rút quân.

d0.jpg
Đê Luật Lễ bị nước lũ đánh vỡ đợt lũ vừa qua.
d2.jpg
d5.jpg
d8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục đê bị vỡ để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy Phước, các lực lượng sẽ tiếp tục thực hiện việc gia cố, địa phương sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng của 2 tuyến đê trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Địa phương cũng đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương nâng cấp, sửa chữa kiên cố để đảm bảo công năng lâu dài của đoạn đê, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân ở sau đê.

