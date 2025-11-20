Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai với trận ngập lịch sử, gia súc chết ngổn ngang, thiệt hại nặng nề

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 20/11, khi nước lũ bắt đầu rút dần, nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hiện lên trong cảnh ngổn ngang. Bùn đất phủ dày khắp sân nhà, nhiều tuyến đường còn loang lổ nước, đồ đạc ngấm ướt nằm vương vãi sau trận lũ.

Trên tuyến đường ven sông Hà Thanh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất, nhiều hộ gia đình quét dọn lớp bùn đặc quánh, dày gần nửa gang tay dưới sàn nhà.

Thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Bắc cho hay, mực nước cũng giảm đi khoảng 1 m, so với hôm qua, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn còn đang bị ngập.

Tại những vùng trũng chưa rút nước, cuộc sống vẫn bị chia cắt. Một số gia đình buộc phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm.

tp-c_e7d-9642.jpg
tp-c_e7d-9638.jpg
Người thân tiếp nhận lương thực hỗ trợ của các cơ quan chức năng đem vào tiếp tế cho người nhà còn bị ngập. Ảnh: Trương Định

Chị Phan Thị Xuân Thảo (45 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết: “Người nhà gọi báo ra là giờ nước còn ngập, chưa làm gì được. Tôi phải tiếp tế lương thực. Sáng nay thấy lực lượng chức năng hỗ trợ đồ ăn, nước uống nên tranh thủ tới nhận mang vào cho người nhà”.

Lũ vượt đỉnh lịch sử

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm, nước lũ bắt đầu rút và người dân ở các vùng nguy hiểm cơ bản đã được sơ tán đến nơi an toàn từ ngày hôm qua.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, nhiều khu vực như phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông… vẫn còn ngập. Lũ có xu hướng rút nhưng rất chậm, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập.

tp-c_e7d-9753.jpg
Một số khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc sáng 20/11 vẫn còn ngập sâu. Ảnh: Trương Định

Tính đến 6h sáng, toàn tỉnh có khoảng 19.200 hộ với hơn 71.000 người bị ngập, cô lập; trong đó hơn 7.500 hộ ngập sâu từ 2-3m. Thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng; 3 người tử vong do lũ và 1 người tử vong do sạt lở.

Cũng trong sáng 20/11, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đã chủ trì họp báo thông tin về thiệt hại do mưa lũ. Ông đánh giá đây là trận lũ lịch sử, có mực nước cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay, vượt mức năm 2009, gây thiệt hại nghiêm trọng.

tp-c_z7244137166789-eaafe2e02772b3167fe684fec9416fe4-4897.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại cuộc họp.

Ngay từ khi có dự báo, tỉnh đã xây dựng các kịch bản ứng phó và kích hoạt phương án phòng chống lũ mức cao nhất (3.1). Từ ngày 16/11, các địa phương đã sơ tán hơn 7.500 hộ với hơn 28.000 người. Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng tại chỗ cùng hơn 1.000 phương tiện chuyên dụng được huy động để ứng cứu người dân bị cô lập trong lũ.

Theo ông Thanh, hai ngày qua, các lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng lực lượng cứu hộ túc trực thâu đêm để cứu dân. Công tác phòng chống lũ được triển khai rất nghiêm túc. Đến hiện tại, các vấn đề về cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân đã xử lý xong.

tp-c_3.jpg
Lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh Gia Lai bàn phương án ứng cứu người dân.

Tỉnh Gia Lai đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo để cứu đói cho người dân, khi nguy cơ ngập lụt còn có thể kéo dài nhiều ngày. Tỉnh cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng/hộ trong 3 tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn (ước khoảng 5.000 hộ); các trường hợp nhà sập, tốc mái sẽ được hỗ trợ theo chính sách bão số 13.

Một số hình ảnh ghi nhận thiệt hại sáng 20/11:

tp-c_e7d-9697.jpg
Vỉa vè đường Hùng Vương bị nước lũ đánh vỡ. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-9746.jpg
tp-c_e7d-9757.jpg
Những con bò bị nước lũ dìm chết. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-9718.jpg
Một quán nước giải khát ven sông chìm trong nước lũ. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-9724.jpg
tp-c_e7d-9732.jpg
Người dân dọn dẹp bùn đất khi nước lũ rút. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-9714.jpg
Người dân tiếp tế lương thực cho người nhà vùng còn bị ngập. Ảnh: Trương Định
tp-c_e7d-9766.jpg
tp-c_e7d-9678.jpg
Trong sáng 20/11, các lực lượng tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định
Trương Định
#Gia Lai #lũ lịch sử #cứu hộ #thiệt hại #ứng phó ngập lụt #Quy Nhơn Bắc #Nguyễn Tuấn Thanh

