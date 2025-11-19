Làng trẻ em SOS Quy Nhơn chìm trong biển nước, di dời khẩn cấp hơn 130 người

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến ngày 19/11 khiến Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, nhiều điểm nước dâng 1,5-2m.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến 19/11 khiến toàn bộ khuôn viên Làng trẻ em SOS Quy Nhơn bị ngập sâu. Nhiều vị trí nước dâng hơn 1,5m, có nơi gần 2m và tiếp tục lên nhanh.

Theo đó, nước lũ dâng nhanh bất ngờ khiến 130 cán bộ, nhân viên và các em nhỏ tại đây phải di dời khẩn cấp.

Khuôn viên Làng trẻ em SOS Quy Nhơn chìm trong nước lũ.

Thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Dự án Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, hiện tại, tất cả đã được di dời lên tầng 2 để đảm bảo an toàn. Hiện, cán bộ, nhân viên đang túc trực, trông coi liên tục để đảm bảo an toàn cho các trẻ.

Tuy nhiên, làng đang bị cô lập, đang phải đối mặt nguy cơ thiếu lương thực và nước uống, rất cần được hỗ trợ.