Phó Thủ tướng: Khẩn cấp di dời dân khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn

TPO - Kiểm tra tại xã Diên Điền (Khánh Hòa), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn cấp di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn trong ngày, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó khi mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa – một trong những vùng ngập sâu, xung yếu của tỉnh.

Tại khu vực ngập nặng ở Km1452+212 quốc lộ 1, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương di dời toàn bộ người dân ở thôn 1, 2 và 3 đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tại hiện trường.

Ông nhấn mạnh việc di dời phải hoàn thành trong ban ngày, huy động tối đa phương tiện như ca nô, tàu thuyền cứu hộ.

Theo ông Kiều Xuân Phụng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Diên Điền, trong hai ngày 17-18/11, lực lượng chức năng đã sử dụng ca nô đưa nhiều hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chấp hành di dời, vì vậy địa phương sẽ hoàn tất việc đưa người dân đến nơi an toàn trong sáng nay.

Liên quan phương án điều tiết nước tại các hồ chứa trên địa bàn, Phó Thủ tướng cho biết việc vận hành được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị đang theo dõi chặt chẽ để bảo đảm an toàn hạ du.

Trước đó, chiều 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến đất đá tràn xuống đè trúng xe khách làm 6 người chết và 19 người bị thương.

Phó Thủ tướng cũng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi các nạn nhân, sau đó có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác ứng phó với mưa lũ.

Nước lũ tràn về khiến nhiều nơi ở xã Diên Điền chìm trong nước.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ nhiều ngày qua đã khiến 10 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương. Gần 9.000 ngôi nhà tại 14 xã, phường bị ngập, sạt lở xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực đèo dốc và vùng núi, gây chia cắt giao thông và uy hiếp an toàn dân cư.

Thiệt hại về nông nghiệp và hạ tầng cũng rất lớn, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị ngập, hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị hư hại. Tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 286 tỷ đồng.