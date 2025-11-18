Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều nơi vẫn chìm trong nước, Khánh Hòa lại chuẩn bị đón đợt lũ tiếp theo

Phùng Quang
TPO - Từ đêm ngày 18 đến 20/11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Ngày 18/11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa đã phát tin cảnh báo lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24h qua, trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện lũ ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3, hiện tại mực nước sông Cái Nha Trang và hạ lưu sông Cái Phan Rang tại trạm Phan Rang đã xuống dưới mức báo động 1; các sông khác trong tỉnh lũ vẫn trên mức báo động 1.

Từ đêm ngày 18 đến 20/11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ.

Từ đêm ngày 18 đến 20/11, trên các sông tỉnh Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo lũ lụt có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa; ngập úng vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tính đến nay, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến 8 người chết, 1 người mất tích, hàng chục người bị thương. Nghiêm trọng nhất là vụ xe khách bị đá vùi tại đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 19 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh chìm trong nước, thiệt hại về tài sản hiện chưa ước tính được.

Phùng Quang
