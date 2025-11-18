Khánh Hòa: Toàn cảnh Nha Trang chìm trong biển nước sau hai ngày mưa lũ

TPO - Sau 2 ngày mưa lớn, khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Lực lượng chức năng phải dùng phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm ngập nặng.