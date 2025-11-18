Toàn cảnh Nha Trang chìm trong biển nước sau hai ngày mưa lũ

TPO - Sau 2 ngày mưa lớn, khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Lực lượng chức năng phải dùng phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm ngập nặng.
Nhìn từ trên cao, khu vực phía Tây Nha Trang như biển nước sau hai ngày mưa lớn.
Người dân phường Tây Nha Trang được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực ngập lụt.
Nước lên cao nên người già, trẻ em được lực lượng chức năng cho di chuyển bằng phao và thuyền để đảm bảo an toàn.