Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa:

Toàn cảnh Nha Trang chìm trong biển nước sau hai ngày mưa lũ

Thanh Thanh - Công Hoan - Phùng Quang

TPO - Sau 2 ngày mưa lớn, khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Lực lượng chức năng phải dùng phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm ngập nặng.

biennuoc.jpg
Chiều 17/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như: Nguyễn Khuyến, 2 tháng 4, Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Đồng, 23 tháng 10… ngập sâu, làm cuộc sống người dân đảo lộn.
1.jpg
2.jpg
Nhìn từ trên cao, khu vực phía Tây Nha Trang như biển nước sau hai ngày mưa lớn.
nt-6.jpg
Đường phố biến thành sông khiến mọi hoạt động của người dân đều bị cô lập.
nt-2.jpg
nt-5.jpg
3.jpg
Người dân phường Tây Nha Trang được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực ngập lụt.
nt-1.jpg
img-9055.jpg
Nước lên cao nên người già, trẻ em được lực lượng chức năng cho di chuyển bằng phao và thuyền để đảm bảo an toàn.
phao.jpg
Lực lượng chức năng chuẩn bị nhiều phao cho công tác cứu hộ người dân ra khỏi vùng ngập.
2310.jpg
Đường 23 tháng 10 (phường Tây Nha Trang) ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển, người dân phải lội bộ.
nt-3.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Toàn (62 tuổi) bị tai biến nên đi lại khó khăn. Ông được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực ngập và chờ người nhà đón đến nơi an toàn.
ntt.jpg
Việc xả lũ kèm theo mưa lớn từ thượng nguồn khiến vùng hạ du sông Cái Nha Trang càng ngập nặng. Dự báo, đêm nay và sáng 18/11, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp và có mưa lớn.
nt-7.jpg
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hiện các hồ Hoa Sơn, Đá Bàn, Suối Trầu, Suối Dầu, Cam Ranh, Suối Hành, Tà Rục đang xả với lưu lượng 4,5 - 52,9m3/giây.
Thanh Thanh - Công Hoan - Phùng Quang
#Nha Trang #ngập lụt #mưa lớn #cứu hộ #Khánh Hòa #sạt lở #đường phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục