Sạt lở đất tại xã Khe Sanh, rợn người khi nhiều nhà dân lung lay trên vực thẳm

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, mưa lớn tiếp tục dồn dập khiến 11 căn nhà liền kề dọc tuyến đường Hùng Vương bị hở hàm ếch phần móng phía sau. Một số nhà lung lay, xuất hiện vết nứt tường, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Chính quyền xã Khe Sanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tổ chức di dời khẩn cấp 11 hộ dân với khoảng 45 nhân khẩu đến nơi an toàn. Nguyên nhân ban đầu do mưa kéo dài nhiều ngày khiến nền đất bị nhão, suy yếu, dẫn đến hiện tượng sạt lở.
UBND xã Khe Sanh đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cùng các đoàn thể túc trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ người dân và ứng cứu khi có tình huống phát sinh. Các phương án huy động phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó mưa lớn trên diện rộng cũng đã được kích hoạt.