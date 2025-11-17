Quân đội huy động 300 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng cứu đèo Khánh Lê

TPO - Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà Bùi Văn Yến cho biết, hiện 300 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng ứng cứu đèo Khánh Lê khi có yêu cầu.

Trưa 17/11, tại hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê, thượng tá Bùi Văn Yến - Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết: 300 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Thượng tá Bùi Văn Yến cho hay, khi xảy ra vụ sạt lở, đơn vị điều động 21 đồng chí dân quân và 5 cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 phối hợp các đơn vị tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - có mặt tại hiện trường, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân ra ngoài. Đồng thời nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục.

Ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa - cho biết, trên toàn tuyến đèo Khánh Lê hiện có 4 điểm sạt lở lớn. Hiện tuyến đèo đã đóng hoàn toàn để phục vụ cho công tác khắc phục.

Bí thư Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục sạt lở đèo Khánh Lê, đề xuất sớm làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Chiều 17/11, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở vùi lấp xe khách khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thị sát các điểm sạt lở và yêu cầu các cơ quan chức năng cần đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị y tế cho người bị thương, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người tử vong.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo tại hiện trường vụ sạt lở.

Ông Thành cũng đề nghị cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lũ, cảnh báo sạt lở, thông tin kịp thời đến người dân và các cơ quan, đơn vị để chủ động phòng tránh, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước mắt, cần nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần nhanh chóng đề xuất trung ương đẩy nhanh việc xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong mùa mưa bão.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Đến khoảng 10h ngày 17/11, 2 nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi hiện trường xe khách bị vùi lấp trên đèo Khánh Lê.