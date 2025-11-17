Quảng Trị di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để ứng phó với mưa lũ

TPO - Mưa to kéo dài từ đêm qua đến sáng nay (17/11) khiến nhiều tuyến đường biên giới tại Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở, giao thông tê liệt cục bộ. Nước sông suối dâng cao nhanh, nhiều khu vực bị cô lập, buộc Bộ đội Biên phòng tỉnh phải kích hoạt phương án ứng phó cao nhất.

Theo thống kê đến 9 giờ sáng cùng ngày, toàn tuyến biên giới đất liền ghi nhận 13 điểm ngập giao thông và 2 điểm sạt lở tại khu vực Đồn Biên phòng (BP) cửa khẩu quốc tế La Lay và Đồn BP Ba Nang.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh đã triển khai 22 tổ công tác với 61 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo, chốt chặn, hướng dẫn người dân qua lại an toàn; đồng thời rà soát các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án di dời dân.

Riêng tại Đồn BP Ba Nang, lực lượng biên phòng cùng chính quyền xã Đakrông đã di dời khẩn cấp 9 hộ (31 khẩu) ở thôn Ra Lây, 2 hộ (9 khẩu) ở thôn Ba Nang và 19 hộ (79 khẩu) tại thôn Trại Cá đến khu vực an toàn.

Nhiều tuyến đường huyết mạch vùng biên giới tỉnh Quảng Trị bị sạt lở.

Theo thống kê, tại xã Kim Ngân có 4 điểm ngập, trong đó đường từ UBND xã về đập Cồn Cùng và đường vào bản An Bai ngập sâu khoảng 1 m; hai ngầm Km23 và Km25 Quốc lộ 9B ngập 0,3–0,4 m.

Xã Đakrông có 10 điểm ngập, đáng chú ý ngầm tràn Ly Tôn ngập hơn 3 m; các cầu tràn Đá Đỏ, Chân Rò ngập đến 4 m; UBND xã (khu vực Klu) ngập khoảng 1 m; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km1 ngập 0,5–1 m.

Xã La Lay có hai điểm ngập từ 40–60 cm; Km9+400 Quốc lộ 15D bị sạt lở gây tắc đường. Xã Bến Quan nhiều ngầm tràn trên Tỉnh lộ 571 và 586 ngập khoảng 0,5 m.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phải kích hoạt phương án ứng phó cao nhất.

Các địa phương đồng thời kiểm tra, gia cố các công trình hồ, đập, đê điều nhằm bảo đảm an toàn trong mưa lũ. Hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đang ở mức 85–91% thiết kế.