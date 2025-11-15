Gia Lai sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để có thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh.

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công điện yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, tránh để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên khoảng từ ngày 16 - 18/11 khu vực phía Đông tỉnh có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ ngày 19/11 mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Đông tỉnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Dự báo diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, Gia Lai yêu cầu sẵn sàng tình huống ứng phó, không để bị động bất ngờ. Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương cần theo dõi chặt bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. Chủ động rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Những điểm có nguy cơ sạt lở cao như: núi Bà Hỏa, núi Hòn Chà, núi Gành, núi Cấm, thôn Trà Cong, thôn O3… được lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu đặc biệt lưu ý và kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm ứng phó khi mưa lớn gây chia cắt.

Lực lượng chức năng được giao tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm tràn và khu vực sạt lở. Tỉnh yêu cầu kiên quyết cấm phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc.