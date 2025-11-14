Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất cấp hơn 1.700 tấn gạo hỗ trợ Đắk Lắk sau bão số 13

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp hơn 1.700 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Đắk Lắk bị ảnh hưởng sau bão số 13.

Ngày 14/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão số 13.

Theo quyết định này, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền hơn 1.759 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói khẩn cấp cho người dân ở các vùng bị thiệt hại nặng.

z7198905827374-d4b6064121e7cf03517fc60264d19103.jpg
Nhà của một hộ dân Đắk Lắk bị sập sau bão số 13.

UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng danh sách các hộ dân được nhận hỗ trợ, bảo đảm việc tiếp nhận, phân bổ và cấp phát gạo diễn ra minh bạch, đúng quy định. Tỉnh cũng phải quản lý, sử dụng và báo cáo về tình hình cấp phát gạo theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính.

Được biết, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk. Toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương; hơn 10.000 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; trên 9.000 lượt nhà bị ngập nước, trong đó 188 căn hư hỏng, sập hoàn toàn.

Về nông nghiệp, hơn 51.720 ha cây trồng bị hư hại, nhiều diện tích mất trắng. Tính đến ngày 13/11, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 2.600 tỷ đồng.

Huỳnh Thủy
#Hỗ trợ khẩn cấp sau bão #Thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk #Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia #Ảnh hưởng bão số 13 #Thiệt hại về người và tài sản #Thiệt hại nông nghiệp và hạ tầng #Thiệt hại kinh tế sau bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục