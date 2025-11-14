Xuất cấp hơn 1.700 tấn gạo hỗ trợ Đắk Lắk sau bão số 13

TPO - Bộ Tài chính vừa quyết định xuất cấp hơn 1.700 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Đắk Lắk bị ảnh hưởng sau bão số 13.

Ngày 14/11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão số 13.

Theo quyết định này, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền hơn 1.759 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói khẩn cấp cho người dân ở các vùng bị thiệt hại nặng.

Nhà của một hộ dân Đắk Lắk bị sập sau bão số 13.

UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng danh sách các hộ dân được nhận hỗ trợ, bảo đảm việc tiếp nhận, phân bổ và cấp phát gạo diễn ra minh bạch, đúng quy định. Tỉnh cũng phải quản lý, sử dụng và báo cáo về tình hình cấp phát gạo theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính.

Được biết, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk. Toàn tỉnh có 3 người chết, 13 người bị thương; hơn 10.000 căn nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; trên 9.000 lượt nhà bị ngập nước, trong đó 188 căn hư hỏng, sập hoàn toàn.

Về nông nghiệp, hơn 51.720 ha cây trồng bị hư hại, nhiều diện tích mất trắng. Tính đến ngày 13/11, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 2.600 tỷ đồng.